Amici 23, Ezio Liberatore torna sui social dopo l'eliminazione: "Non sono riuscito a far conoscere il vero Ezio"

Le prime dichiarazioni di Ezio Liberatore dopo l'eliminazione da Amici 23.

Dopo Spacehippiez, anche Ezio Liberatore è stato costretto ad abbandonare la scuola di Amici 23. A poche ore dalla sua eliminazione, il giovane cantante è tornato sui social per fare un bilancio della sua breve esperienza nella scuola e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto in queste settimane.

Ezio Liberatore eliminato da Amici 23

Nel daytime di ieri di Amici 23, Anna Pettinelli ha convocato in studio tutta la classe per una comunicazione importante. A grande sorpresa di tutti, la professoressa del talent show di Maria De Filippi ha deciso di ritirare definitivamente la maglia il suo allievo Ezio Liberatore. Un'eliminazione che è stata commentata sui social proprio dal giovane cantante:

Ciao a tutti! Questi giorni si è conclusa la mia esperienza nel programma “Amici”. Voglio ringraziare Maria De Filippi, Anna Pettinelli, gli altri professori, i coach e i miei amici della casetta per avermi fatto vivere questa grande esperienza. Non posso dire che sia andata come avrei voluto, probabilmente non era il momento opportuno per affrontarla serenamente...

Nell’ultimo periodo della mia vita ho ascoltato i miei silenzi, così tanto da ritrovarmi solo con me stesso. Nello stesso tempo ho costruito tanto, cercando di essere sempre la versione migliore di me. Se non sono riuscito lì a far conoscere il vero Ezio, allora vorrà dire che sarà la musica a farmi esprimere ciò che sono. Lo devo a me stesso, ma soprattutto a quelle persone che mi hanno sempre supportato e che mi sostengono tuttora. Il mio primo singolo “Come Quando Fuori Piove” presto sarà fuori.

