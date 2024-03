Amici 23, Rudy Zerbi smaschera Lil Jolie per le sue parole su Petit: "Mettiamo alla prova la tua penna eccelsa..." [VIDEO]

Gossip TV

Oggi, nel daytime di Amici 23, Rudy Zerbi ha lanciato un guanto di sfida a Lil Jolie, dopo aver sentito le sue parole offensive contro Petit.

Le tensioni in vista del Serale ad Amici 23 stanno iniziando a salire sempre di più: domani sera, su Canale5, andrà in onda il primo appuntamento della seconda fase del talent di Maria De Filippi e sono già fioccati i primi guanti di sfida. Nell'appuntamento del daytime di oggi, 22 marzo, Lil Jolie ha ricevuto un guanto di sfida dal suo ex professore, Rudy Zerbi, che ha deciso di smascherare la cantante per le sue parole sulla scrittura di Petit.

Amici 23, Lil Jolie nel mirino di Rudy Zerbi: "Vista la tua penna eccelsa, ti sfido a..." [VIDEO]

Durante uno sfogo notturno con Gaia, Lil Jolie si è lasciata andare ad alcuni commenti negativi sulle capacità di scrittura di Petit: la cantante si dovrà confrontare con Sarah Toscano, per volere di Anna Pettinelli e questo guanto l'ha gettata nello sconforto, portandola a dichiarare di non apprezzare il modo di scrivere di Petit:

"Non sono come lui che scrive 'bambolina, amore mio', io non sono così...Se scrivessi come lui scriverei tutti i giorni..."

Rudy Zerbi l'ha però smascherata lanciandole un guanto di sfida che mettesse Lil Jolie a confronto proprio con Petit. Quest'ultimo, venuto a conoscenza delle parole della compagna, ha ribattuto: "Ma tu che ne sai quanto ci metto a scrivere le cose mie?". Anche Sarah ha avuto da ridire sulle parole di Lil, affermando che sono delle cattiverie gratuite. Lil Jolie ha provato a giustificarsi, ma era evidente che si trattava solo di un arrampicarsi sugli specchi alquanto inutile e che tutto dipendeva dall'ansia e dalla difficoltà in cui stava per via del guanto.

Anche Sofia le ha fatto notare che sminuire gli altri per la sua ansia non l'avrebbe certo aiutata. Rimasta sola, Lil Jolie ha ricevuto il guanto di Rudy che ci ha tenuto a sottolineare che le sue parole erano state udite anche da lui. Il professore ha deciso perciò di lanciarle una sfida di scrittura sulle note di Mare Mare di Luca Carboni:

"Bene, voglio assecondare la tua penna raffinata e dimostra la tua arte sorpaffina con questo guanto, deliziaci."

