Amici 23, Rudy Zerbi rimprovera Anna Pettinelli per Ayle: "L'hai fatto rientrare per quale motivo?" [VIDEO]

Ad Amici 23, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli hanno di nuovo litigato a causa della decisione della speaker di far rientrare Ayle nella scuola!

Immancabile, nella nuova puntata di Amici 23, una polemica tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi: i due professori, questa volta, si sono lanciati strali dopo l'esibizione di Ayle, rientrato nella scuola per decisione della speaker, dopo che lui stesso aveva chiesto di voler lasciare il talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Amici 23, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli litigano a causa di Ayle: "Sei assurda!" [VIDEO]

Dopo l'esibizione di Ayle sulle note di Vita Tranquilla, giudicata da Ornella Vanoni, la giudice ha detto al cantante che gli ha dato l'impressione che non avesse molto fiato per questo pezzo e, per quanto avesse cantato bene, non era stata la sua migliore esibizione. Il cantante aveva provato a giustificarsi, incolpando l'ansia e la paura. Ma di diverso parere era parso Rudy Zerbi, il quale con tono sprezzante si era rivolto ad Anna Pettinelli:

"Voglio parlare con l'insegnante, con Ayle non ho nulla. Perché dopo questa brillante esibizione, dato che lo hai fatto rientrare con questa mossa fantastica, non gli dai la maglia del Serale? Forza, alzati...Questa settimana sei stata tu a decidere il suo reingresso, quindi, dagliela! Mancano 3 puntate...Eh sì, questo è il gran finale di Terra Amara! Se l'hai fatta rientrare, per poi eliminarlo tra due puntate, allora, sei una disgraziata...Sei una disgraziata"

Rudy Zerbi ha poi ricordato alla speaker che tutti i professori erano d'accordo sul non riammettere Ayle, dopo che lui stesso aveva chiesto di lasciare la scuola:

"Se non gliela assegni e lo elimini, allora, sei da eliminare anche tu!"

