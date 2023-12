Amici 23, Rudy Zerbi richiama Ayle e Matthew per il compito a squadre: "Non siete i Mozart e Beethoven della scuola" [VIDEO]

Gossip TV

Nel corso del daytime di oggi ad Amici 23, Ayle e Matthew sono stati duramente ripresi da Rudy Zerbi e Anna Pettinelli per il comportamento durante il compito a squadre.

Durante il daytime di oggi, martedì 12 dicembre, ad Amici 23, si è svolta un'accesa discussione tra Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e gli allievi di quest'ultima Ayle e Matthew, a causa del loro comportamento nel compito a squadre. I ragazzi della scuola di Maria De Filippi, infatti, avevano ricevuto un compito da svolgere in 3 giorni e che prevedeva di prendere un brano cult della musica italiana e rivisitarlo, riarragiandolo e giocando con la musica. Tuttavia, la squadra di Anna Pettinelli ha avuto evidenti problemi, a causa del comportamento di Ayle e Matthew.

Amici 23, Rudy Zerbi riprende duramente Ayle e Matthew: "Non siete nessuno!"

Convocati tutti i cantanti in studio ancora una volta, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli hanno ripreso duramente Ayle e Matthew per come si sono comportati durante il compito a squadre. Nel video mostrato dalla produzione è emerso chiaramente che, mentre Martina ha cercato in tutti i modi di convincere i suoi compagni a svolgere il compito, Ayle e Matthew hanno mantenuto un atteggiamento costantemente lamentoso e lavativo, rifiutandosi di cantare la canzone perché non la sentivano nelle proprie corde e ritenevano di essere "troppo impegnati" per questo compito. "Per me fare musica è fare arte - ha dichiarato Ayle - questa non lo è per me", mentre Matthew ha lasciato intendere che non aveva senso quel compito perché non era una canzone che si sentiva di poter fare:

"Non voglio fare una schifezza, alla fine se siamo qui ad Amici è perché siamo bravi, voglio dire, siamo anche molto impegnati, quindi..."

Dopo il video, durato 10 minuti buoni, Anna Pettinelli era furiosa con i due allievi, che hanno cercato di giustificarsi:

"I compiti vanno svolti, sempre! Non sono opinabili, non possono essere rifiutati. Sono assegnati dalla produzione e non ci sono motivi che non vengano fatti. Impossibile che non abbiate trovato un punto d'accordo. Avete lasciato sola Martina..."

Anche Rudy Zerbi non si è risparmiato e ha accusato i ragazzi di essere lavativi e svogliati:

"Tra l'altro avete detto di no con dei modi orrendi. Siete ridicoli a dire non ho tempo, Matthew, non ci vuole un'intera notte per fare un assolo. Un atteggiamento fastidiosissimo, come se voi foste Mozart e Beethoven della scuola, mentre Martina è la cantante di jukebox, mentre voi fate l'arte. Vi era stato solo chiesto di giocare e divertirvi con la musica che, credo, è quello che siete venuti a fare qui"

Davanti alla rabbia dei professori, mentre Ayle ha provato a trovare delle giustificazioni, dando la colpa al suo umore negativo, Matthew si è alzato e ha avuto un comportamento ancora più irrispettoso, tanto che entrambi i coach sono rimasti alliibiti di fronte al suo atteggiamento. Per punirli, alla fine, Anna Pettinelli ha deciso di non farli esibire nella gara inediti, mentre Rudy ha tuonato:

"Meno male che non siete miei allievi, guarda, meno male che non fate parte della mia squadra..."

Scopri le ultime news su Amici