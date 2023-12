Amici 23, Mida, Holden e Ayle soggetti a una nuova punizione: "Irrispettosi e svogliati..." [VIDEO]

Gossip TV

Nell'ultimo daytime di Amici23, Mida, Holden e Ayle sono di nuovo finiti nei guai: ecco cosa è successo!

Continuano le punizioni per alcuni degli allievi di Amici 23: nel corso del daytime di oggi, martedì 19 dicembre, infatti, Mida, Holden e Ayle hanno ricevuto una dura punizione a causa del loro comportamento irrispettoso durante il riscaldamento di canto mattutino.

Amici 23, Mida, Holden e Ayle soggetti a una dura punizione. La produzione è implacabile!

Convocati tutti i cantanti nel corso dell'appuntamento pomeridiano del talent show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, i ragazzi hanno ricevuto una comunicazione urgente dalla produzione. A quanto pare, una delle vocal coach ha scritto alla produzione per comunicare che 3 allievi non prendono con il dovuto rispetto il riscaldamento di canto che si tiene ogni mattina prima delle lezioni, ma usano questa mezz'ora per chiacchierare tra loro.

Ecco cosa c'era scritto nel messaggio delle vocal coach:

"Il riscaldamento vocale collettivo quotidiano è come la palestra. Questo è un training di allenamento che ha senso solo e unicamente se le persone che lo praticano mettono testa e corpo per trarne beneficio. Altrimenti non è istruttivo e non allena, quindi, è inutili. Chiacchierare tra un vocalizzo e l'altro, costringendo l'insegnante a richiamare costantemente l'attenzione verso una cosa utile a loro, è assurdo. In buona sostante, confrontandosi, vorremmo solo che tutti i ragazzi prendessero sul serio la cosa quanto noi. E per l'amore che noi stesse proviamo per la nostra materia, diventasse un momento di scambio, apprendimento e crescita. Non una fastidiosa mezz'ora di intrattenimento, prima delle fasce che fanno malvolentieri e che gli sottrae sonno prezioso"

Già da quest'ultime parole era abbastanza evidente che tra i cantanti incriminati ci fosse lo svogliato Ayle e, infatti, il suo nome è stato il primo della tripletta formata anche da Holden e Mida. Mentre Ayle ha provato a giustificarsi dicendo che venivano detti nomi a caso, con Mew che lo rimproverava di non dire falsità sul conto degli altri allievi, Mida ha ammesso di essere sorpreso e dispiaciuto:

"Pensavo di dare al riscaldamento il giusto peso, anche perché è una parte della lezione che mi interessa molto, però, accetto qualsiasi punizione vogliate darmi e mi dico sinceramente dispiaciuto"

La produzione ha dichiarato che i tre cantanti, con un provvedimento immediato e che sarebbe durato per l'intero percorso nella scuola, non avrebbero più svolto il riscaldamento vocale e avrebbero avuto 5 fasce di vocal coach a testa in meno ogni settimana. Queste fasce saranno poi distribuite tra gli altri allievi. In più, la produzione ha anche rivelato di aver scoperto che Ayle utilizzava l'ipad di nascosto per navigare online, violando palesemente le regole della scuola: come ulteriore punizione, Ayle dovrà consegnare l'ipad. Dopo la riunione, Ayle si è ritrovato in giardino con Holden e ha provato nuovamente a giustificarsi, provocando la reazione infastidita del cantante di Rudy Zerbi:

"Bro, te lo stiamo dicendo da quando sei in questa scuola, fai troppo panico. Devi smetterla"

