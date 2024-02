Amici 23, Rudy Zerbi convoca Anna Pettinelli e i suoi allievi: "Vorrei che ti rendessi conto che..." [VIDEO]

Gossip TV

Oggi, nel daytime di Amici 23, Rudy Zerbi ha convocato Anna Pettinelli, Ayle e Nahaze: ma a quale scopo?

Durante il daytime di Amici 23 andato in onda oggi, 19 febbraio, su Canale5, Rudy Zerbi ha deciso di convocare in studio Anna Pettinelli, Ayle e Nahaze. L'intento del professore era quello di far esibire i due cantanti del talent di Maria De Filippi con un inedito e una cover e poter dimostrare alla loro coach, quali fossero le doti che doveva tenere in conto prima di assegnare loro un'eventuale maglia del Serale.

Amici 23, Rudy Zerbi convoca Anna Pettinelli e i suoi studenti per un test: "Così ti renderai conto che..."

Dato che mancano solo 3 appuntamenti domenicali prima che il Serale inizi, Rudy Zerbi ha deciso di convocare Anna Pettinelli e i suoi due cantanti, Ayle e Nahaze, per farle capire chi dei due è più meritevole della maglia del Serale. Nella puntata di domenica 18 febbraio, infatti, Anna ha assegnato a Martina la maglia del Serale, dopo un'esibizione.

L'obiettivo di Zerbi non è stato chiaro fin dall'inizio, anche perché il professore ha più volte stuzzicato la sua collega, chiedendole se si emozionasse ascoltando i suoi allievi. Mentre Anna Pettinelli rispondeva piccata e a stento guardava il prof, Ayle e Nahaze hanno dato il meglio di loro, tanto che il primo ha chiesto a Zerbi se avesse fatto caso a quanto il suo grado di nervosismo crescesse tra il sound check e la puntata. Zerbi non è stato crudo con loro, ma anzi i suoi rimproveri erano rivolti alla Pettinelli, affermando che questo compito era per lei. Dopo l'esibizione dei ragazzi, il produttore ha fatto entrare una lavagna nello studio:

"Io ho preparato, nella speranza di poterti essere di aiuto, una lavagna: ecco la spiegazione. Cantare ha dei criteri: intonazione, interpretazione e capacità di scrittura"

Anna è parsa molto infastidita: "Qual è il fine di questo? Su cosa dovrei riflettere?". Ma Zerbi non si è lasciato scomporre e ha proseguito, elencando i criteri con cui, secondo lui, la collega dovrebbe giudicare i suoi allievi:

"Ayle, per l'interpretazione, a volte senti troppo i pezzi e qualche volta riesci a portare a casa il tuo risultato, mentre Nahaze è più brava nell'intonazione, che nell'interpretazione. Poi, per quanto riguarda la capacità di scrittura, che Anna penso concordi nel dire che è importante. Per quanto riguarda Nahaze, Oro è un inedito forte. Forse, Ayle sulla scrittura deve mettere a fuoco delle cose, ma hai la tua scrittura, sicuramente differente da quella di Nahaze."

In conclusione, Zerbi ha sottolineato le differenze tra i due allievi e ha poi ricordato alla sua collega che è arrivato il momento di fare una scelta:

"Hai bisogno di essere sollecitata a fare delle considerazioni sui tuoi allievi"

Invece, Pettinelli l'ha fermato ricordandogli che forse il vero scopo di tutto questo test era, come sempre, il Serale, perché le maglie disponibili non sarebbero bastate a tutti.

