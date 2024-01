Amici 23, Rossofuoco di Mida vince il Disco di Platino: ecco la reazione del cantante! [VIDEO]

Gossip TV

Oggi, nel daytime di Amici 23, a Mida è stato comunicato che Rossofuoco ha vinto il Disco di Platino: ecco come ha reagito!

Il daytime di Amici 23 di oggi, 30 gennaio, ha visto protagonista Mida con un momento celebrativo molto importante per lui: Rossofuoco ha infatti vinto il Disco di Platino! La comunicazione è stata data a tutti gli allievi del talent di Canale5 oggi pomeriggio ed ecco come ha reagito il cantante.

Amici 23, Mida celebra il Disco di Platino per Rossofuoco: "Lo dedico a mia mamma"

La sorpresa per il cantante del programma di Maria De Filippi è stata immensa quando, dopo che la produzione ha radunato tutti gli allievi del programma nell'area relax, gli è stato comunicato che la sua Rossofuoco ha vinto il Disco di Platino. L'allievo di Lorella Cuccarini non ha saputo trattenere l'entusiasmo e ha iniziato a saltare per la stanza, mentre tutti gli altri ragazzi intonavano la canzone.

Per Mida si tratta del secondo importante riconoscimento da quando è nella scuola: qualche settimana fa, infatti, Maria De Filippi gli ha consegnato il Disco d'Oro, facendolo esibire al centro studio. Il cantante ha deciso di dedicare questa vittoria alla madre, celebrando così il suo trionfo:

"Incredibile. Già il Disco d'Oro era incredibile, ma questo ancora di più. Quando metti tutta la tua vita per raggiungere i tuoi obiettivi, la vita ti ripaga. Dietro questo risultato c'è la mia vita: ho sacrificato tempo, amicizie, relazioni, energie che ho tolto alla mia vita. E questa è la gratificazione più grande. Sono così fortunato da riuscire ad averla questa gratificazione. Questo lo dedico a mamma, un applauso a mamma."

Poi, scherzando, ha ringraziato anche il padre, dicendo: "Papà, tu non sei da meno, ma mamma è un'altra cosa". Tutti i ragazzi hanno ricominciato a intonare la canzone e ad abbracciare il cantante, compresa la fidanzata e ballerina Gaia, che ha detto: "Te lo meriti tutto".

