Amici 23, ritorno di fiamma tra Mida e Gaia De Martino? Una foto fa sognare i fan

Gossip TV

Gaia De Martino e Mida sono stati tra i concorrenti di Amici 23 più amati dai fan. I due si sono innamorati nel talent e la loro rottura è stata una duro colpo da digerire. Tuttavia, una foto farebbe pensare a un ritorno di fiamma tra i due ex allievi di Amici!

All'interno della classe di Amici 23 sono nate diverse coppie che hanno fatto sognare i fan. Tra queste, in particolare, quella formata dal cantante Mida e dalla ballerina Gaia De Martino è stata una delle più seguite sui social. La loro rottura, arrivata a un passo dal Serale, è stata difficile da accettare per molti followers della coppia e, da quando il talent di Canale5 si è concluso, i fan sperano di vedere i loro beniamini di nuovo insieme. Dopo un avvicinamento, seguito poi da un'indiscrezione che rivelava che tra i due fosse tornato il gelo, forse le cose sono cambiate. Alcune foto, infatti, proverebbero che tra i due ci sarebbe un ritorno di fiamma.

Amici 23, ritorno di fiamma tra Gaia De Martino e Mida? Spuntano delle foto

Ritorno di fiamma tra Mida e Gaia De Martino? I fan della coppia sono in estasi, dopo aver visto le foto che li ritraggono insieme in vacanza. I due, soprannominati GuguGaga dai fan, si erano lasciati poco prima del Serale di Amici di Maria De Filippi, poiché Mida preferiva concentrarsi sul suo percorso nel talent e non sentiva di star dando a Gaia le giuste attenzioni.

La ballerina aveva tentato di riavvicinarsi al cantante in qualche occasione e dopo la sua eliminazione dal talent, a Verissimo, aveva lasciato una porta aperta, dichiarando che nella vita non si poteva mai sapere cosa sarebbe successo. I due erano stati anche visti insieme durante le varie tappe dell'instore tour di Mida in giro per l'Italia, ma dopo alcune segnalazioni che indicavano che tra loro era sceso il gelo, i fan avevano smesso di sperare.

Tuttavia, una segnalazione inviata all'esperta di gossip Deianira Marzano, rivelerebbe che i due ex allievi di Amici 23 sarebbero stati avvistati insieme a Castellammare. La foto appare sfocata, ma l'utente che ha segnalato la coppia sembra esserne certa al 100%: i due nella foto sono Gaia e Mida.

Amici 23, Gaia De Martino e Mida: le ultime notizie li volevano più distanti che mai

Secondo un'indiscrezione lanciata già a giugno fa dall'esperto di gossip Amedeo Venza, tra Gaia e Mida sarebbero nati dei dissapori che li avrebbero allontanati nuovamente. E, come se non bastasse, sembrava che il cantante di Amici 23 avesse già trovato un nuovo amore. Sempre Venza, infatti, aveva rivelato che il cantante della squadra di Lorella Cuccarini aveva intrapreso una frequentazione con Alice Carollo. Quest'ultima è una nota tiktoker e lei e Mida sono apparsi spesso in diversi video e live sul suo canale, tanto da far sollevare diversi dubbi sulla natura dei loro rapporti. Questa segnalazione aveva spento le speranze dei fan, che nelle ultime settimane avevano notato un riavvicinamento tra Gaia e Mida.

Una volto concluso il programma, infatti, Gaia aveva seguito Mida durante il suo tour instore, accompagnandolo in varie città d'Italia. La ballerina e il cantante erano stati paparazzati insieme anche a Napoli, dove sembrava che fosse stata proprio Gaia insieme ad alcuni amici a prelevare Mida per accompagnarlo all'incontro con i fan.

Dato che i due sono stati pizziciati insieme in vacanza, ma non hanno annunciato nulla sui rispettivi social è probabile che vogliano mantenere il massimo riserbo sulla loro situazione e viversi questa seconda opportunità - se davvero fosse così - in totale serenità, senza rivelarlo ancora ai followers.

Scopri le ultime new su Amici