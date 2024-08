Amici 23, ritorno di fiamma per Gaia De Martino e Mida? Un gesto del cantante riaccende le speranze dei fan!

Gossip TV

Gaia De Martino e Mida sono stati una delle coppie più amate di Amici 23 e dopo la brusca fine della loro relazione i fan non si sono ancora rassegnati. Ma ecco che un gesto del cantante potrebbe far pensare a un ritorno di fiamma tra i due...Vediamo insieme cosa è successo!

Nella classe di allievi di Amici 23 sono nate diverse coppie, tra cui quella formata da Gaia De Martino e Mida. I due, purtroppo, hanno deciso di interrompere la loro frequentazione poco prima dell'inizio del Serale. Una scelta voluta principalmente dal cantante di Lorella Cuccarini per potersi concentrare meglio sul suo percorso nel talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Tuttavia, di recente, un gesto di Mida ha riacceso le speranze dei fan su un ritorno di fiamma tra i due.

Amici 23, ritorno di fiamma tra Gaia e Mida? Un gesto riaccende le speranze!

Dopo una segnalazione che riportava che i due ex allievi del talent di Amici erano insieme in vacanza, i fan sono tornati a sognare un ritorno di fiamma tra Gaia e Mida grazie a un gesto compiuto da quest'ultimo. In un video postato dalla ballerina su TikTok Gaia balla sulle note di Bacio di Giuda, l'ultimo singolo del cantante, entusiasmando i fan.

Infatti, in passato, Gaia aveva già pubblicato un video che la collegava a Mida, ma aveva deciso di cancellare tutto: erano le prime settimane dopo il suo addio al talent e la ferita dell'amore finito con il cantante era ancora troppo fresca per lei. Invece, vederla sorridente e intenta a ballare sulle note dell'ultimo singolo di Mida ha fatto pensare ai fan che Gaia verso Mida nutra ancora dei sentimenti e non abbia più timore di esprimerli.

Ma a entusiasmare i fan è stato anche il gesto compiuto da Mida che ha deciso di ricondividere sul suo profilo TikTok il video in cui Gaia balla. Che sia un indizio che indichi in che rapporti sono i due?

Amici 23, la storia d'amore tra Gaia e Mida

La relazione tra Gaia e Mida è stata una delle più amate e seguite dai fan di Amici di Maria De Filippi: i due, pur essendo molto diversi, si sono piaciuti fin dal primo istante, anche se c'è voluto parecchio prima che la ballerina ammettesse di provare qualcosa per il cantante. Quando tra loro sembrava procedere tutto per il meglio, però, Mida le ha chiesto una pausa in vista del Serale. Il cantante infatti desiderava potersi concentrare maggiormente sul suo percorso nella scuola dato che la seconda fase del talent era vicina. Gaia, seppur a malincuore, ha acconsentito, ma non è stato semplice per lei lasciar andare il suo amore.

Durante le ultime settimane del talent, infatti, la ballerina ha provato a riavvicinarsi, ma complice anche la situazione che si era creata con il suo infortunio, lei e Mida non hanno fatto pace e hanno lasciato il talent senza potersi mai chiarire. Diversi gesti da parte di entrambi, nel corso delle prime settimane fuori dal programma hanno fatto ben sperare in una riappacificazione: Gaia è stata presente a diverse tappe dell'instore tour di Mida, ma alla fine nessuno dei due ha lasciato intendere che tra loro ci fosse altro che una timida amicizia.

I recente avvistamenti della coppia in vacanza e ora questo gesto fanno sperare però che forse sia solo questione di tempo e che presto li vedremo di nuovo iniseme.

