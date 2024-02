Amici 23, Raimondo Todaro stronca Nicholas e Giovanni: "Vi devo imboccare come i bambini?" [VIDEO]

Gossip TV

Nel corso del daytime di oggi ad Amici 23, Raimondo Todaro ha di nuovo messo alla prova Giovanni e Nicholas.

Nel corso del daytime di Amici 23 andato in onda oggi, 16 febbraio, su Canale5, i due allievi di Raimondo Todaro, Nicholas e Giovanni, sono stati sottoposti a un nuovo test dal loro prof in prossimità del Serale.

Amici 23, Raimondo Todaro stronca Giovanni e Nicholas: "Vi ho imboccati come bambini" [VIDEO]

Già nel daytime della scorsa puntata, il maestro di latino è stato molto duro con i due ragazzi: il Serale si avvicina e i professori vogliono portare alla seconda fase solo gli allievi in grado davvero di poter dare il massimo nella trasmissione di Maria De Filippi. Per farlo, Todaro ha deciso di sottoporre Nicholas e Giovanni, dato che Gaia già è stata confermata per il Serale, a un duro test.

In 30 minuti, ha spiegato il maestro, i due allievi dovranno ideare una coreografia di latino e modern, insegnandosi a vicenda i passi del rispettivo stile. I ragazzi si sono impegnati molto, come dimostra il video mandato in onda nel daytime. Ma sarà stato sufficiente per Todaro? Allo scadere del tempo stabilito, il professore torna in studio e chiede ai due ballerini di mostrargli il risultato.

Alla fine dell'esibizione domanda poi ai suoi allievi cosa hanno pensato di questo tipo di lavoro e se gli è stato utile. Nonostante la risposta affermativa di Nicholas e la spiegazione delle sue motivazioni, Todaro non è sembrato del tutto convinto:

"Io spero non sia una cosa che finisca qui e che non abbiate il bisogno di essere imboccati. I bambini si imboccano. Questo lavoro sarebbe dovuto iniziare mesi fa e saremmo a un punto diverso. Spero che questo lo abbiate capito."

Scopri le ultime news su Amici