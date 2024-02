Amici 23, Raimondo Todaro deluso da Nicholas e Giovanni: "È una tragedia" (VIDEO)

Gossip TV

Raimondo Todaro mette in crisi i suoi allievi: Giovanni e Nicholas si giocano il serale di Amici 23!

Giovanni Tesse e Nicholas Borgogni sono a rischio eliminazione? Dopo aver assegnato la maglia del Serale alla ballerina Gaia De Martino, il coach Raimondo Todaro ha voluto mettere alla prova i suoi due allievi, che però hanno profondamente deluso le sue aspettative.

Giovanni e Nicholas a rischio

Nel daytime di ieri di Amici 23, i ballerini Giovanni Tesse e Nicholas Borgogni sono stati convocati in sala prove dal loro coach Raimondo Todaro. Il motivo? Il professore di latino del talent show di Maria De Filippi ha deciso di mettere alla prova i suoi allievi e verificare la loro preparazione in vista del Serale:

Oggi dobbiamo lavorare e sudare.. il serale arriva.. devo un attimino tirare le somme.. oggi facciamo una specie di test che serve a me per capire come muovermi. Voi conoscete bene il serale.. non ci sono compiti, ma ci sono i guanti.. se un guanto di sfida va male si perde un punto.. voglio vedere il massimo’ sono le parole di Raimondo verso i suoi due allievi.

Todaro ha quindi effettuato un test per capire chi portare al Serale, considerando che Gaia ha già la maglia. Ma se Giovanni ha confuso la rumba con un sottofondo che non si addiceva, Nicholas ha avuto importanti vuoti di memoria e ha ammesso di non aver ripassato nessuno degli assoli che ha studiato durante il percorso nella scuola di Amici. Il risultato? Una tragedia proprio come ha affermato il professore:

Io voglio il punto, fare il ballerino è far arrivare un’emozione, un pensiero [...] L’improvvisazione é fare cose in ascolto sul pezzo. Dovete usare la testa! Lui mi chiede cinque coreografie e non ne so fare mezza. Quanti passi falsi abbiamo fatto! Il resoconto di oggi è una tragedia..ne siete consapevoli? Tutti e due..di oggi non c’è da salvare nulla.. mi aspetto di vedere un ‘change’...subito...così non va bene. Buon lavoro!

