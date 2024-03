Amici 23, Alessandra Celentano non molla con Gaia: "Dovrai essere convincente, accattivante e sexy" (VIDEO)

Gossip TV

La Celentano ci riprova e lancia un nuovo guanto di sfida a Gaia in vista della seconda puntata del Serale di Amici.

Alessandra Celentano non molla e torna all'attacco contro Gaia De Martino. In vista della seconda puntata del Serale di Amici 23, che andrà in onda sabato 30 marzo 2024 su Canale 5, la maestra ha deciso di lanciare un nuovo guanto di sfida che vedrà scontrarsi l'allieva di Raimondo Todaro e Marisol Castellanos.

Gaia in crisi per il guanto della maestra Celentano

Nel daytime di oggi di Amici 23, Gaia De Martino è finita nuovamente nel mirino di Alessandra Celentano. In vista della seconda puntata del Serale e dopo aver rifiutato il guanto di sfida "pole dance", la severa professoressa di ballo ha proposto la "lap dance":

Gaia, visto che tu e il tuo prof avete rifiutato il guanto di sfida "pole dance", ho deciso di proporre comunque il palo ma con un altro stile, la lap dance, dove a livello coreografico ho deciso di venirti incontro evitando passi molto tecnici. Come sai penso che tu abbia ancora troppe problematiche, sia dal punto di vista della versatilità che dal punto di vista della tecnica, ma soprattutto di consapevolezza di ciò che potresti essere con ancora tanto studio e lavoro su stessa. Ti vedo accettabile solo nel tuo stile [...] In questo guanto dovrai essere: convincente, accattivante, sexy, senza paura di dover mostrare il tuo fisico. È ora di affrontare le tue difficoltà fino in fondo.

Se inizialmente Gaia si è detta contenta del guanto lanciato dalla maestra Celentano, dopo le prime prove ha avuto un momento di sconforto in cui non è riuscita a nascondere la sua paura e preoccupazione:

Qui posso imparare qualcosa in più, potrebbe quindi essere un guanto equo. Non mi sento sexy, ma è una questione mia personale. Sarà semore così, non mi sento di essere una persona sexy però nella danza bisogna anche saper fingere. È una bella sfida. [...] Mi sento proprio ridicola, mi sento così...mi vedo proprio brutta. Ho capito la teoria, ma la pratica no. È figo da fare, ma non lo riesco a capire.

