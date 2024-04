Amici 23, Raimondo Todaro scrive a Giovanni Tesse dopo l'eliminazione: "Fiero di te"

Gossip TV

La dedica social di Raimondo Todaro a Giovanni Tesse dopo la seconda puntata del Serale di Amici 23.

La seconda puntata del Serale di Amici 23 ha visto l'eliminazione di Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse. A commentare l'uscita di scena del ballerino di latino ci ha pensato il coach Raimondo Todaro, che è intervenuto sui social dedicando parole di stima e affetto nei confronti del suo ex allievo.

La dedica di Todaro a Giovanni

Giovanni Tesse è il quarto eliminato del Serale di Amici 23. Il ballerino di latino è stato costretto a lasciare il talent show di Maria De Filippi dopo aver perso al ballottaggio contro la collega Marisol Castellanos. A commentare la sua eliminazione ci ha pensato Raimondo Todaro che, subito dopo la seconda puntata, è intervenuto sui social dedicando parole di grande stima e affetto nei confronti del suo ormai ex allievo:

Fiero di te, fiero di tutto il percorso che abbiamo fatto insieme. Ci hai fatto trascorrere mesi fantastici, sempre con l'approccio giusto, sempre con il tuo sorriso splendente ma allo stesso tempo con grande serietà e dedizione al lavoro. Ti risceglierei altre mille volte. Tvb Gio.

Leggi anche Nicholas eliminato: le prime parole del ballerino

Ricordiamo che, con l'eliminazione di Giovanni e Nicholas, i ragazzi ancora in gara al Serale di Amici sono: Holden, Petit, Martina, Lil Jolie, Mida e Sarah per la categoria ballo; Dustin, Marisol, Gaia, Lucia e Sofia per la categoria ballo.

Scopri le ultime news su Amici.