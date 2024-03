Amici 23, le prime parole di Nicholas Borgogni dopo l'eliminazione: "Ho fatto tutto come volevo, non ho rimpianti"

Gossip TV

Nicholas Borgogni lascia definitivamente il Serale di Amici 23.

Nicholas Borgogni è il primo eliminato della seconda puntata del Serale di Amici 23. Il ballerino della squadra capitanata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini ha perso al ballottaggio contro la collega Lucia Ferrari ed è stato costretto ad abbandonare definitivamente il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Nicholas eliminato dal Serale di Amici

La seconda puntata del Serale di Amici 23 ha visto l'eliminazione di Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse. L'allievo di Emanuel Lo ha perso al ballottaggio contro Lucia Ferrari ed è stato costretto ad abbandonare immediatamente lo studio. Dopo aver ringraziato tutti, il giovane e discusso ballerino è stato raggiunto dai microfoni di Witty e, visibilmente emozionato, ha confessato:

È arrivata la fine! Sono contento di essere arrivato a questo punto, di aver partecipato e aver imparato tantissimo...molto bello. Prima di essere ballerini e artisti siamo persone e il fatto che io sia arrivato così tanto umanamente per me è gia una vittoria. Sentire Maria e i professionisti dire quelle cose è una vittoria, è molto importante. Ho imparato a non partire già sconfitto, tecnicamente ho imparato tanto [...] Ad oggi sono felice e orgoglioso di quello che sono. Mi impegnerò al massimo per diventare un bravo ballerino. Ho fatto tutto come volevo, non ho rimpianti. Sono uscito per farvi vincere (ride ndr).

Ricordiamo che, con l'uscita di scena di Ayle, Kumo, Giovanni e Nicholas, i ragazzi ancora in gara al Serale sono: Dustin, Marisol, Petit e Holden per il team Zerbi-Cele; Gaia, Martina e Lil Jolie per la squadra Todarelli; Sarah, Mida, Lucia e Sofia per il team CuccaLo.

