Amici 23, Raimondo Todaro scrive a Gaia De Martino dopo l'eliminazione: "Non cambiare mai"

Dopo l'eliminazione di Gaia nella quinta puntata del Serale di Amici23, Raimondo Todaro le ha scritto una tenera dedica. Ecco cosa le ha scritto!

Ieri sera su Canale5 è andata in onda la quinta puntata del Serale di Amici 23 e, oltre a Lil Jolie, anche Gaia De Martino è stata eliminata. Poco dopo la sua eliminazione, Raimondo Todaro, il suo coach nel talent di Maria De Filippi, le ha dedicato delle tenere parole sui social.

Amici 23, Raimondo Todaro scrive a Gaia De Martino sui social: "Non cambiare mai"

Raimondo Todaro ha deciso di dedicare delle tenere parole alla sua allieva: tra il coreografo e la ballerina si è instaurato un legame molto profondo e in più di un'occasione il maestro di latino le ha rivolto delle parole molto toccanti e che hanno aiutato l'allieva a risollevarsi dai suoi momenti di sconforto.

Nel corso della quinta puntata del Serale di Amici, Gaia è stata eliminata al ballottaggio con Sarah Toscano. Al ballottaggio finale sono finite infatti Aurora - che sostituiva Gaia dopo il suo infortunio - e Sarah e alla fine i giudici hanno votato a favore della seconda, decretando così l'uscita di Gaia dal programma.

Poco dopo è arrivata la reazione del suo maestro di ballo sui social: Todaro ha, infatti, pubblicato una commovente dedica per la sua "Gaietta" e le ha ricordato di quanto sia stata speciale in questi lunghi mesi di percorso nella scuola. Nelle sue stories Instagram. infatti, Todaro ha pubblicato uno scatto del momento in cui ha deciso di dare la maglia del Serale alla sua allieva.

Con una semplice frase, Todaro ha espresso il suo affetto e la sua ammirazione per la giovane ballerina, che ha ottenuto una borsa di studio in Portogallo e potrà così continuare il suo percorso:

"Non cambiare mai Gaietta"

