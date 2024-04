Amici 23, proposta assurda di Raimondo Todaro a Gaia. Gli allievi si ribellano: "Tutto questo non è giusto" [VIDEO]

Gossip TV

Oggi, nel daytime di Amici 23, gli allievi hanno scoperto dell'assurda proposta di Raimondo Todaro per Gaia. Le loro reazioni non si sono fatte attendere. Ecco che cosa è successo!

Il daytime di Amici 23 di oggi, 11 aprile, si è acceso a causa dell'assurda proposta di Raimondo Todaro per Gaia. La ballerina si è infortunata e per non rimandarla alla prossima edizione del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi le è stata offerta una soluzione alternativa che ha scatenato la ribellione degli altri allievi. Ecco perché!

Amici 23, gli allievi si ribellano all'assurda proposta di Raimondo Todaro per Gaia: "Non è giusto" [VIDEO]

Gaia si è infortunata durante una delle esibizioni della terza puntata del Serale di Amici e nel corso di una visita medica le è stato detto che non potrà ballare per le prossime tre settimane. La conduttrice del programma ha chiesto una riunione generale con tutti gli allievi e ha comunicato alla ballerina che, viste le sue condizioni, dovrà lasciare la scuola, ma avrà la possibilità di ripresentarsi l'anno prossimo ed entrare nelle nuova edizione del talent.

Una proposta che, però, è stata messa quasi subito da parte, per via di una nuova idea di Raimondo Todaro: il professore di latino, infatti, ha voluto proporre a Gaia di farsi sostituire da una ballerina per le puntate che dovrà stare ferma e qualora la nuova arrivata non venisse eliminata, allora, una volta guarita potrà tornare a ballare e riprendere la sua corsa verso la finale del Serale. Questa idea è stata accolta con grande entusiasmo dalla ballerina, che ha accettato immediatamente.

Tuttavia, una volta tornata in casetta, l'accoglienza che Gaia ha ricevuto dai compagni non è stata delle più calorose. I restanti allievi, infatti, hanno ascoltato in che cosa consisteva la proposta di Todaro e sono rimasti senza parole. Marisol, Dustin e Mida sono stati i più veementi nel manifestare apertamente il loro dissenso per l'assurda idea. Il ballerino australiano, in particolare, non ha nascosto una certa delusione e ha dichiarato che è una palese mancanza di rispetto verso Gaia stessa e tutti loro:

"Devo parlare, ti voglio bene, lo sai, ma non ho capito questa situazione. Quindi, questi sei mesi di pomeridiano per raggiungere la maglia del Serale, ttti i sacrifici fatti, non è giusto...E se anche tu pensi che non sia giusto per noi, allora, non dovresti restare"

Anche Marisol ha ammesso che non ha molto senso questa idea, scatenando l'insicurezza di Gaia: "Quindi non sei contenta che resto?", ma la ballerina ha dichiarato che non è una situazione molto equa per loro che restano. A sorprendere sono state le parole di Mida, ex di Gaia, che non si risparmiato affatto:

"Mi sembra una follia, ma state scherzando? Per me è una roba insensata, fuori dal mondo. Scorretto in tutti i sensi. Entra una ballerina al posto suo e che non abbiamo mai visto e noi buttiamo via tutto ciò che abbiamo fatto in questi mesi. C'è gente che è stata eliminata e non può tornare"

Amici 23, la proposta di ballare "per procura" era stata già applicata: ecco quando

La rabbia e delusione degli allievi è assolutamente comprensibile, considerando che Gaia non dovrà evitare di ballare per una sola esibizione, ma per ben 3 puntate. Un tempo molto lungo, inoltre, in questo modo, se la ballerina scelta vincesse tutte le sfide, Gaia arriverebbe direttamente in semifinale, ma senza aver davvero ballato ed essersi messa in gioco con gli altri allievi.

La proposta di ballare "per procura" era stata già applicata durante il talent di Amici, ma si è trattata di una situazione del tutto diversa. Lo svelò Tvblog nell'edizione del 2008, quando a infortunarsi fu Francesco Mariottini, parte della squadra blu. L'infortunio di Francesco, tuttavia, non era della stessa entità di quello di Gaia e il ballerino dovette restare fermo solo per una settimana, continuando ad allenarsi, assistito da un partner di ballo:

"La soluzione adottata come da regolamento – anche se sinora non era mai stato ventilato nulla di simile – ha previsto che Francesco scegliesse il suo supporter preferito tra due ex-ballerini della scuola. Dunque, in pole per l’entrata sono stati Gennaro Siciliano, componente dei blu eliminato qualche settimana fa, e Cristina Da Villanova"

Alla fine, Francesco scelse Cristina e la ballerina provò l'emozione del Serale per una puntata. In questo caso, invece, la sostituta vivrà in casetta con i ragazzi e ballerà per molto più tempo.

