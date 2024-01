Amici 23, Raimondo Todaro restituisce la maglia a Giovanni: "Non mi serve un soldatino qui" [VIDEO]

Gossip TV

Dopo avergli sospeso la maglia nella scorsa puntata di Amici 23, Raimondo Todaro ha deciso di restituirla a Giovanni. Ecco cosa è successo!

Nel corso del daytime di oggi, lunedì 22 gennaio, Raimondo Todaro ha deciso di restituire la maglia a Giovanni. Infatti, il ballerino stesso l'aveva riconsegnata nella puntata di ieri pomeriggio, in onda su Canale5, dopo che era risultato insufficiente nella coreografia della prof Celentano.

Amici 23, Raimondo Todaro restituisce la maglia a Giovanni: "Non mi servono i soldatini"

Ieri pomeriggio, Giovanni si è esibito nel compito che Alessandra Celentano gli aveva assegnato: purtroppo, sia la maestra sia Todaro non avevano ritenuto superata la prova e, secondo le regole della scuola di Maria De Filippi, allora, l'allievo doveva riconsegnare la maglia e rischiare di andare in sfida. Todaro, tuttavia, ha innescato una polemica dichiarando che non voleva riprendersi la maglia e, infatti, anche gli altri professori lo avevano accusato di essere incoerente e che, facendo così, sarebbe venuto meno ai suoi doveri di insegnante. A risolvere l'impasse era stato Giovanni, che ha preferito restituire la maglia ed è andato in casetta.

Durante il daytime di oggi, alla fine, Giovanni ha voluto chiarire le motivazioni che lo hanno spinto a restituire la maglia:

"Io ho fatto ciò che ritenevo giusto fare. Non ho passato il compito, ma avevo la sufficienza tua e potevo fregarmene. Non ti sono andato contro"

Anche Raimondo Todaro ha voluto chiarire perché aveva deciso di non togliergli la maglia, specificando di non essere stato offeso dal suo comportamento:

"Per me era indifferente, potevi uscire e io ti ridavo la maglia dopo 10 minuti, come stiamo facendo ora, o te la ridavo sempre lì. Per me il rapporto insegnante allievi è altro. Voglio che tu sia te stesso, anche se devi pensarla diversamente da me. Non mi sono mai piaciuti i soldatini, qui."

Scopri le ultime new su Amici