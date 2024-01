Amici 23, Giovanni prende 3 anche da Todaro, ma il prof non gli ritira la maglia: è polemica in studio [VIDEO]

Gossip TV

La coreografia di Giovanni ad Amici 23 non è risultata sufficiente neppure per il suo maestro Raimondo Todaro che, tuttavia, decide di non togliergli la maglia. Nasce una polemia in studio.

Durante la nuova puntata di Amici 23, l'esibizione di Giovanni Tesse su un mashup di The Final Countdown e Gonna Fly, per un compito assegnatogli da Alessandra Celentano, porta una polemica accesa in studio perché, nonostante l'insufficienza di anche di Raimondo Todaro, il suo professore non gli ritira la maglia.

Amici 23, Giovanni e la maglia non sospesa: è polemica in studio, ma a risolvere la situazione ci pensa il ballerino

Durante il daytime del talent show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, la maestra Alessandra Celentano aveva dato un compito a Giovanni Tesse, accompagnando la coreografia con una lettera in cui gli rivolgeva alcuni complimenti, scatenando la felicità del ballerino. Oggi, in puntata, l'allievo si è esibito nella coreografia, che presentava diversi movimenti tecnici e, al di là dell'impegno dimostrato, non è riuscito a ottenere una sufficienza, ma al contrario si è beccato un 1.5 da Celentano e persino un 3 dal suo prof, Raimondo Todaro.

Dato che la regola generale del programma prevede che se l'allievo non raggiunge la sufficienza neppure con il proprio coach, allora, avrà la maglia sospesa, Maria De Filippi ha chiesto a Todaro se dunque aveva intenzione di ritirare la maglia a Giovanni. La risposta del ballerino di latino ha scatenato, però, un'accesa polemica in studio:

"Per la coreografia in sé gli ho dato 3, non gli tolgo la maglia perché so bene cosa voglia dire fare qualcosa del genere. Ho preso Giovanni perché voglio essere rappresentato nella mai disciplina, sta crescendo. Lavorare con lui è un piacere. Di lui sono contento e sospendergli la maglia per una coreografia del genere sarebbe una cattiveria. Se devo dargli 6 per fargli tenere la maglia, allora glielo do."

Le sue parole non sono state accolte con favore né da Celentano, né da altri prof della scuola: la prima, infatti, ha accusato Raimondo Todaro di essere incoerente, portando il latinista a tirare in ballo un episodio di qualche mese fa, in cui Celentano aveva dato a Dustin 4, gli aveva tolto la maglia, per poi riconsegnarla in casetta. A queste affermazioni è intervenuto Rudy Zerbi che ha ricordato a Raimondo Todaro che come insegnanti devono mantenere un atteggiamento coerente ed essere di mentori, dimostrando di rispettare le regole e di farle rispettare.

Nonostante la contrarietà di Todaro, alla fine, a risolvere la situazione è Giovanni stesso: con atteggiamento molto maturo, infatti, il ballerino decide di riconsegnare la maglia al suo prof e di entrare in casetta:

"È giusto, anche perché mi ha dato l'insufficienza. È giusto che vada a casa come tutti"

