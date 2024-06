Amici 23, Raimondo Todaro e Francesca Tocca festeggiano dieci anni d'amore!

Gossip TV

Raimondo Todaro e Francesca Tocca fanno parte della grande famiglia di Amici 23 come professore e ballerina professionista. La coppia ha pubblicato le foto che celebrano i primi dieci anni d'amore come marito e moglie!

Nel corpo docenti e professionisti di Amici 23 ci sono due ballerini di grande talento e profondamente innamorati: stiamo parlando di Francesca Tocca e Raimondo Todaro. Il coreografo e la ballerina del talent di Canale5 sono due volti importantissimi per gli allievi del programma condotto da Maria De Filippi e, come coppia, hanno festeggiato i primi dieci anni di matrimonio insieme!

Amici 23, Francesca Tocca e Raimondo Todaro: dieci anni di matrimonio insieme!

La ballerina professionista e il coreografo e professore di Amici di Maria De Filippi hanno condiviso sui social alcuni scatti dei festeggiamenti dei loro primi dieci anni insieme come marito e moglie. La coppia ha affrontato diversi momenti molto difficili e non sono mancati anche nei mesi più recenti rumors di una crisi tra loro. L'estate scorsa, ad esempio, si erano intensificate le voci di una lite al ristorante che era degenerata tra loro.

Ma, Todaro, ospite nelle prime puntate di questa edizione di Verissimo, aveva chiarito com'erano andate davvero le cose:

" Questa estate è successo semplicemente che abbiamo litigato e siccome Francesca è un po' impulsiva ha preso, si è alzata e si è allontanata. Ma subito hanno scritto 'sono in crisi, si sono lasciati'. Ma sono litigi che hanno tutte le coppie"

Nonostante tra loro proceda tutto per il meglio, qualche anno fa Raimondo Todaro e Francesca Tocca decisero di separarsi per qualche tempo. La ballerina ebbe anche un presunto flirt con un altro ballerino, ma ad aiutarli a riavvicinarsi è stata la figlia Jasmine. Insieme a Verissimo, infatti, i due hanno dichiarato che la fiducia incondizionata della loro bambina nel loro rapporto ha permesso loro di riavvicinarsi e tornare a essere una famiglia, durante la pandemia da Covid19. L'insegnante e la ballerina di Amici 23 si conoscono da quando avevano 16 anni e dopo due anni di amicizia e partnership lavorativa, tra loro è sbocciato l'amore.

Amici 23, le foto del decimo annuversario di Francesca Tocca e Raimondo Todaro!

La coppia ha raccontato a Verissimo della nascita del loro amore, coronato poi dal matrimonio e dalla nascita di Jasmine: i due erano stati prima grandi amici e Todaro ha ammesso di averla vista per diverso tempo solo come una sorella. Poi una proposta lavorativa ha portato Francesca Tocca a Roma, lontano da Catania dove si era trasferita per ballare con Todaro.

Tornare nella Capitale le ha permesso di comprendere di sentire la mancanza della sua famiglia e di Raimondo Todaro e anche per il ballerino è stato lo stesso. Così, i due si sono ritrovati a cena insieme e si sono confessati i reciproci sentimenti. Da lì la loro relazione ha subito alti e bassi, ma nonostante due anni di separazione Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono tornati insieme più uniti che mai.

E, nei giorni scorsi, hanno festeggiato i primi dieci anni di matrimonio insieme, pubblicando sui social diversi scatti che li ritraevano felici e innamorati, davanti a una torta che reca la scritta "10 anni di noi".

Scopri le ultime news su Amici