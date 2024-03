Amici 23, Raimondo Todaro e Anna Pettinelli stroncano Nicholas Borgogni: "Ah, perché lui ha carisma?" [VIDEO]

Gossip TV

Nel daytime di oggi ad Amici 23, Raimondo Todaro e Anna Pettinelli hanno detto cosa pensano davvero di Nicholas Borgogni.

In attesa che cominci il Serale di Amici 23, il talent show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, le squadre formate da una coppia di professori e dai rispettivi allievi hanno deciso di analizzare i propri avversari, mettendo in evidenza sia punti di forza che punti deboli.

Amici 23, Raimondo Todaro stronca Nicholas, suo ex allievo: "Non ha fatto miglioramenti" [VIDEO]

Nel daytime di oggi, 14 marzo, Raimondo Todaro e Anna Pettinelli hanno analizzato le squadre di Zerbi e Celentano e dei CuccaLo. In particolare, su quest'ultima squadra si sono particolarmente accaniti. Il latinista ha detto la sua sui vari ballerini e se non ha sorpreso il suo giudizio su Kumo, Sofia e Lucia, ha lasciato un po' di amaro in bocca ciò che ha riferito su Nicholas Borgogni, suo ex allievo.

Nicholas, infatti, è stato scelto da Todaro a inizio percorso e il maestro ha sempre dimostrato di credere in lui e nelle sue capacità, difendendolo anche dalle accuse di Alessandra Celentano sulle sue mancanze in quanto ballerino. Tuttavia, quando si era aperto il discorso sul Serale, Nicholas aveva notato una certa reticenza in Raimondo Todaro nell'assegnargli la maglia. Il maestro di latino, infatti, ha voluto dare la maglia prima a Gaia, ma con Nicholas ha temporeggiato, tanto che l'allievo ha deciso di affrontarlo in studio, dandogli un ultimatum. Il ballerino, infatti, ha affermato che se ne sarebbe andato dalla scuola, visto che Todaro non voleva più credere in lui, e aveva iniziato a preparare i bagagli.

Solo l'intervento di Emanuel Lo l'aveva salvato dall'addio al talent: il professore, infatti, gli aveva proposto di entrare nella sua squadra e l'aveva poi premiato assegnandogli la maglia del Serale. Durante il daytime di oggi, Raimondo aveva stroncato Nicholas, definendolo l'allievo che aveva fatto meno progressi nella scuola: "Nicholas ha i suoi punti di forza, che sono il carisma, ha presenza, fisicità...". Ma Pettinelli lo ha fermato dicendo:

"Adesso diciamo che ha carisma? Bah!"

Il latinista ha affermato che, al di là di tutto, però, "Nicholas è quello che ha fatto meno progressi rispetto a tutti". In casetta, Nicholas ha commentato:

"Ma che programma ha guardato fino a questo momento la Pettinelli? Ma che cattiveria!"

