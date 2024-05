Amici 23: "Punto su Marisol, la vera sfida per i ragazzi è fuori ", parla un ex amato volto del talent show

Gossip TV

ll ballerino e coreografo Kledi Kadiu si sbottona sulla finalista Marisol Castellanos prima della finale della 23esima edizione di Amici.

Manca sempre meno alla finalissima di Amici 23, che andrà in onda sabato 18 maggio 2024 in diretta su Canale 5. Sei i finalisti che si contenderanno la vittoria: i cantanti Holden, Petit, Mida e Sarah Toscano e i ballerini Dustin Taylor e Marisol Castellanos. Chi sarà il vincitore assoluto del talent show di Maria De Filippi?

Kledi Kadiu punta su Marisol: la confessione del coreografo

L'attesa è quasi finita! La finale di Amici andrà in onda sabato 18 maggio in prima serata su Canale 5. Chi, tra Holden, Petit, Sarah, Mida, Dustin e Marisol, trionferà? A sbilanciarsi sui protagonisti della 23esima edizione e dire la sua sul possibile vincitore ci ha pensato un amato coreofrago e volto storico del talent show di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Kledi Kadiu che, in una nuova intervista rilasciata al portale Libero, ha rivelato di puntare sulla talentuosa ballerina del team Zerbi-Cele:

Se dovessi puntare un euro sul vincitore di Amici 23, punterei su Marisol [...] A me aveva molto colpito Lucia, forse perché è una ballerina di modern, quindi rispecchiava di più il mio stile di danza, ho trovato che avesse una bella base per tutto, molto versatile. Poi ci sono Marisol e Dustin, bravissimi, ma anche Sofia l’ho trovata molto interessante.

Kledi ha poi parlato del rapporto che lo lega a Maria De Filippi. Nonostante la sua brillante carriera, il filo con il talent show di Canale 5 e quello con la conduttrice non si è mai spezzato:

Ci sentiamo, e quando serve le chiedo consiglio. L’ultima volta che sono stato ad Amici era marzo. A dicembre, prima di fare l’esperienza di condurre il Festival della Canzone albanese ho chiesto a Maria consiglio, se pensava fosse una buona idea, e lei mi ha detto che dovevo accettare. E aveva ragione, ho fatto bene. Io ancora lo "frequento" Amici, anche perché penso che sia un talent ma soprattutto un’esperienza valida, anche se poi tutto dipende dalle aspettative. Se tu pensi di entrare ad Amici per diventare il vincitore a tutti i costi, allora già il tuo atteggiamento è sbagliato. Devi entrare per fare un percorso che può aggiungere molto alla tua formazione professionale...

Il coreografo ha concluso elogiando la scuola di Amici:

Amici è l’unico talent di questo genere, non ci sono competitor, e la cosa più interessante è che fornisce una vera scuola, tant’è che io vado in giro per tante scuole di danza e il 90% dei ragazzi che studiano danza ambiscono a fare Amici. Io dico loro quello che sto dicendo qui, che il modo giusto per farlo è prenderlo come un prezioso percorso che dura otto mesi. E’ un’esperienza preziosissima ma che nasce, si sviluppa e finisce in un arco di tempo determinato, poi dipende da loro utilizzare l’esperienza fatta, proseguendo il loro cammino.

