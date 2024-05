Amici 23, Alessandra Celentano: "Con Dustin e Marisol ho già vinto, Maria De Filippi? Quello che tocca diventa oro"

Gossip TV

La maestra Alessandra Celentano si sbilancia sui due ballerini finalisti di Amici 23, Marisol e Dustin, e svela il suo pensiero sulla padrona di casa Maria De Filippi.

Fervono i preparativi per la finale di Amici 23, che andrà in onda sabato 18 maggio 2024 in diretta su Canale 5. Nell'attesa, la maestra Alessandra Celentano ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha parlato ed elogiato i suoi due ballerini ancora in gara al Serale: Dustin Taylor e Marisol Castellanos.

Alessandra Celentano elogia Dustin e Marisol

Dustin Taylor e Marisol Castellanos sono i due ballerini finalisti della 23esima edizione di Amici. Insieme a loro, a contendersi la vittoria finale, ci sono i cantanti Holden, Petit, Mida e Sarah. Chi vincerà? Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Alessandra Celentano ha deciso di svelare il suo pensiero sui suoi allievi e sbilanciarsi anche sulla padrona di casa Maria De Filippi:

Sono stupendi e dolcissimi, due instancabili, non si lamentano mai, non si accontentano mai. Io con loro due ho già vinto per quel che mi riguarda, capiti quel che capiti [...] Non sono un'amica, resto l'insegnante anche quando finisce il programma, però per loro ci sono sempre. E spesso tornano...Maria De Filippi? Lei vince sempre, anche quando non c'è, vince. Un esempio..Angelina Mango ha vinto Amici, Sanremo, tutto..Maria è come Re Mida, quello che tocca diventa oro. È una che lavora tantissimo e ha un'intelligenza rarissima.

Leggi anche I finalisti di Amici 23 svelano quali sono stati i momenti più significativi del loro percorso

Dopo aver elogiato i finalisti Dustin e Marisol, la maestra Celentano ha continuato parlando del rapporto che la lega al suo collega Rudy Zerbi. Ricordando i guanti di sfida tra i professori al Serale, Alessandra ha ammesso:

Rudy è la negazione assoluta della danza. Si applica, si applica davvero e questo mi fa ridere perché mi pare che quando si impegna riesca persino a peggiorare. Noi, comunque, ci prendiamo alla leggera e certo non ci mettiamo lì a fare cose che non possiamo fare più da tempo. O, nel caso di Rudy, che non abbiamo mai fatto.

Il successo secondo la maestra Celentano

La professoressa più temuta di Amici, che però ha conquistato tutti con la sua grande ironia e professionalità, ha infine concluso parlando dell'importanza della gavetta per raggiungere il vero successo:

Il mondo dello spettacolo è duro. Magari arriva la popolarità, la ricchezza, il successo ma se vuoi fare qualcosa di spessore la gavetta ci vuole, altrimenti non hai la consapevolezza di chi sei. Se arrivi subito al successo, altrettanto in fretta rischi di cadere. Il successo va raggiunto con il tempo e con l'impegno. Se arriva senza sforzo, dura niente e regala solo frustrazione e infelicità.

Scopri le ultime news su Amici.