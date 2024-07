Amici 23, Petit si racconta: "La gente canta le mie canzoni, è un'emozione indescrivibile"

Gossip TV

Il rapper di Amici 23 Petit si racconta in un'intervista: l'amore per Marisol Castellanos, i traguardi ottenuti fino a questo momento e i piani per il futuro. Ecco cosa ha raccontato!

In una recente intervista a Napoli Today, Petit - nome d'arte di Salvatore Moccia - ha raccontato come sta vivendo la sua vita dopo la fine di Amici 23, il talent show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Il rapper italo-francese è stato tra i 6 finalisti di questa edizione di Amici ed è considerato uno degli artisti più talentuosi dell'ultima stagione del programma. I suoi singoli, da Che fai?, Guagliò, Tornerai a Mammamì sono tra i brani più ascoltati in rete e in radio e l'ultima hit, Mammamì, è stata di recente certificata Disco d'oro dalla FIMI.

Amici 23, Petit: "Sentire le persone cantare le mie canzoni è qualcosa di incredibile"

Madre francese e padre napoletano, Petit è stato l'allievo su cui Rudy Zerbi ha puntato fin dall'inizio e i risultati raggiunti sia dentro che fuori dal talent si sono rivelati l'ennesima scommessa vinta dal produttore musicale. Le canzoni di Petit sono tra le più ascoltate, i suoi brani sono oramai dei tormentoni, ma tutto questo se lo aspettava il 19enne Salvatore Moccia? A Napoli Today, Petit ha rivelato che, a due mesi dalla fine di Amici23, per lui è ancora irreale ciò che sta vivendo e che vista la moltitudine di impegni che ha avuto da quando ha lasciato il talent non è stato ancora in grado di realizzare ciò che è successo.

Subito dopo la fine del programma, infatti, sia Petit sia gli altri cantanti finalisti sono partiti per i loro instore tour e da diverse settimane si esibiscono sui palchi degli eventi musicali dell'estate. Per Petit tutto questo successo è un'emozione enorme, così come lo è sapere che tante persone cantano i suoi testi e amano la sua musica:

" Sinceramente non me l’aspettavo, perché rimanere chiusi otto mesi dentro una casa e non vedere a pieno il riscontro del pubblico ti fa sorgere molte domande. Non posso fare un primo bilancio perché da quando sono uscito non sono riuscito a fermarmi e a realizzare nitidamente ciò che sta succedendo. Da una parte meglio così, questa cosa mi rende felice perché vuol dire che sto facendo tantissime cose e di sicuro avrò del tempo per pensare. Il fatto che la gente canti le mie canzoni è un’emozione indescrivibile, non riesco a spiegarla a parole. E pensare che fino a un anno fa era solo un sogno!"

Sull'ultima hit, Mammamì, che qualche settimana fa è arrivata nella versione remix feat SLF e Fred De Palma, Petit ha raccontato che è stata una scelta naturale quella di coinvolgere i ragazzi della SLF e De Palma, per i quali nutre un enorme rispetto, non solo in campo artistico: "Ci siamo trovati bene insieme e ho realizzato che erano perfetti per questa nuova versione di Mammamì". Il brano è stato certificato di recente disco d'oro e non è passata inosservata la reazione entusiasta di Marisol Castellanos.

Sui social, la ballerina, con cui Petit ha iniziato una relazione nella scuola, ha pubblicato un messaggio di incoraggiamento per il fidanzato, dicendosi orgogliosa di lui e promettendo di essere al suo fianco per i prossimi traguardi che raggiungerà. Su di lei, Petit ha ammesso:

" È stato importantissimo trovare una persona come lei, che mi capisce, mi sostiene e mi fa stare bene"

Amici 23, Petit racconta: "Io e Rudy continuiamo a sentirci, anche se non come prima"

Fondamentale, per il suo percorso nella scuola è stata la presenza di Rudy Zerbi. Il produttore, infatti, ha scelto Petit dal primo momento e non ha mai smesso di sostenerlo. Zerbi ne ha apprezzato l'umiltà e la voglia di imparare e Petit non si è mai tirato indietro di fronte a nessuna sfida. In occasione della consegna delle maglie del Serale, il produttore ha deciso di consegnarla al rapper perché voleva premiarne il percorso svolto nel talent e anche perché consapevole che lo stile di Petit risultava accattivante e perfetto per entrare nelle preferenze del pubblico.

Su di lui, Petit ha avuto parole di stima e di affetto e ha ammesso che gli piacerebbe poterlo sentire di più: a causa dei vari impegni, infatti, Zerbi e il rapper non hanno avuto modo di parlare con calma. Ma Petit ha già svelato che il 14 agosto sarà a Radio Deejay e lì avrà modo di rivedere il prof:

" Essere scelto da Rudy è stato bellissimo, perché mi ha fatto capire subito quanto credesse in me. Purtroppo non riusciamo a sentirci tanto, infatti non vedo l’ora di andare a Radio Deejay il 14 agosto. Sarà un bel modo per stare un po’ insieme e confrontarci. Sicuramente lui mi può dare tanti consigli"

