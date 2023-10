Amici 23, Petit si dichiara con una canzone a Marisol in puntata: "Sono innamorato" e il pubblico si entusiasma!

Gossip TV

Nella puntata di domenica 29 ottobre ad Amici 23, Petit si è dichiarato a Marisol, scatenando la reazione entusiasta del pubblico. Ecco cosa è successo!

Domenica, 29 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Amici23, il talent show di Canale5 targato Mediaset e condotto da Maria De Filippi. Oltre ai soliti scontri tra i professori, come le liti tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano o tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, la puntata è stata caratterizzata anche da un momento molto dolce tra due allievi: Petit e Marisol.

Amici 23, Petit si dichiara con una canzone a Marisol in puntata: "Sono innamorato!"

Già nel daytime della trasmissione, Petit e Marisol si erano avvicinati molto, arrivando a scambiarsi un tenero bacio. La ballerina, inoltre, aveva supervisionato gli allenamenti del cantante durante le giornate in casetta e i due erano stati protagonisti di diversi momenti divertenti. Nel corso della puntata di Amici di ieri pomeriggio, Petit si è esibito sulle note di Le Donne di Fabri Fibra, nella gara giudicata da Giorgia, giudice eccezionale della puntata.

Durante l'esibizione, Petit si è avvicinato al banco di Marisol e durante una strofa in particolare, pur non guardandola direttamente, ha dichiarato il suo sentimento per la ballerina. Rivolgendosi a Kumo, infatti, seduto nel banco accanto a Marisol, Petit ha cantato:

"Davvero sono innamorato, però forse è meglio non dirlo. Non mi è mai successo però questo modo mi fa impazzire. Ma poi quando sorridi mi viene da dire soltanto ' è la fine '. "

Nel sentire queste parole, il pubblico è impazzito di gioia, applaudendo, mentre Kumo dava un colpetto scherzoso alla spalla di Marisol, visibilmente contenta e imbarazzata.

