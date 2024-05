Amici 23, Petit: "Amici è e sarà sempre parte di me, Marisol mi ha fatto capire cosa significa amare"

Gossip TV

Le confessioni del cantante Petit dopo la finale di Amici 23: l'esperienza nel talent show di Maria De Filippi e l'amore per la ballerina Marisol Castellanos.

Petit, all'anagrafe Salvatore Moccia, è stato uno dei protagonisti più amati e apprezzati sia dentro che fuori la scuola di Amici 23. A poche ore dalla finale, che ha visto trionfare la cantante Sarah, l'allievo della squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi è tornato sui social per fare un bilancio del suo percorso nel popolare talent show di Maria De Filippi.

Petit e l'amore per Marisol

Sabato 18 maggio 2024 in diretta su Canale 5 si è conclusa la 23esima edizione di Amici. A trionfare è stata Sarah, secondo posto per Marisol Castellanos, che ha vinto la categoria ballo, seguita da Dustin Taylor, Petit, Holden e Mida. Proprio Petit ha deciso di tornare sui social per fare un piccolo bilancio del suo percorso, segnato dalla storia d'amore con la giovane e talentuosa ballerina del team Zerbi-Cele, e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto in questi mesi:

È finito un percorso che mi ha fatto crescere sotto tutti i punti di vista. Ora mi conosco di più, sia come cantante che come persona. Ho lavorato con persone magnifiche che non mi hanno fatto mancare nulla e che mi hanno fatto sentire a casa perchè Amici è e sarà sempre parte di me. Ringrazio tutti per aver reso realtà ciò che pensavo potesse essere solo un sogno. Ringrazio Maria, la produzione, i vocal coach, i professori e la dolce e, soprattutto straordinaria, Marisol per essermi stata accanto e per avermi fatto capire cosa significhi amare. Oggi sono pronto a dare il meglio di me. Ci vediamo in giro…Ti tah

A commentare il post sui social anche la sua amata Marisol: "Baby è solo l’inizio, love you". Anche la ballerina e ormai ex allieva della maestra Alessandra Celentano, in un'intervista rilasciata a Tvblog dopo la finale di Amici 23, aveva parlato della sua storia d'amore con Petit dedicandogli parole di grande stima e affetto:

Io e Petit stiamo insieme. Il mio percorso qui non sarebbe stato lo stesso senza di lui. Mi ha dato tanto. È stato presente, mi è stato vicino, mi sono sfogato con lui. Avere una persona così vicina è stato fondamentale. Sì, posso dire che si balla meglio da innamorata.

