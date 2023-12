Amici 23, Nicholas sulla sfida con Michele: "Merito di stare qua, andarsene ora non avrebbe senso" (VIDEO)

Gossip TV

Nicholas condivide le sue sensazioni con la ballerina professionista di Amici 23.

Momento difficile per Nicholas Borgogni ad Amici 23. Il ballerino e allievo di Emanuel Lo è seriamente preoccupato per la sfida che dovrà affrontare nella prossima puntata del talent show e, parlando con la ballerina professionista Elena D'Amario, non ha perso occasione di ribadire la sua volontà di restare nella scuola.

Lo sfogo di Nicholas

Nel daytime di ieri di Amici 23 è andato in onda il confronto tra Nicholas Borgogni ed Elena D'Amario. Il discusso allievo di Raimondo Todaro si è lasciato andare a uno sfogo con la ballerina professionista in cui non ha nascosto le sue paure e preoccupazioni per la sfida che lo vedrà scontrarsi con il ballerino Michele:

Come vedo questa sfida? A tratti bene, a tratti male. Michele è forte, ha delle belle linee anche nel modern. Come va, va...Uscire per me sarebbe lasciare le cose a metà. Credo che possiamo fare ancora tanto. Mi sono fatto il mazzo. Io penso davvero che merito di stare qua, andarsene ora non avrebbe senso per il percorso che sto facendo. Vabbe prima o poi sarebbe arrivato questo momento. Sono contento che Todaro mi abbia fatto fare la sfida. È giusto.

Dal suo canto, invece, Michele ha confessato al professionista Umberto Gaudino di essere seriamente intenzionato a entrare nella scuola di Amici:

La sfida è tosta, molto. So che devo dare il massimo e mi sto impegnando al massimo. Per me Nicholas è bravo, ma non mi sento da meno. Non mi sento inferiore a Nicholas. voglio entrare e studiare qui.

