Amici 23, Nicholas si confronta con Raimondo Todaro: "Lascio la scuola, se pensi questo". Interviene la produzione! [VIDEO]

Gossip TV

Nel corso del daytime di oggi ad Amici 23, Nicholas ha deciso di confrontarsi duramente con Raimondo Todaro. Ecco cosa è successo!

Durante il daytime di oggi di Amici 23, Nicholas ha continuato a manifestare il suo malcontento per le parole di Raimondo Todaro sul Serale e sulla possibilità di portare lui e Giovanni alla seconda fase del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Amici 23, Nicholas duro contro Raimondo Todaro: "Se pensi questo di me, me ne vado" [VIDEO]

Dopo aver ricevuto le rassicurazioni dei professionisti del programma, Nicholas è tornato a confrontarsi con i suoi compagni, riportando ciò che gli hanno detto i ballerini:

"Secondo loro posso andare al Serale. Non è stato facile chiedere il loro parere sul mio percorso, ma hanno detto delle cose bellissime. Mi hanno dato tantissima forza. Se loro che sono professionisti pensano questo di me, mi fa capire che non sono sbagliato"

Il ballerino ha ribadito quanto detto anche nello scorso daytime: non vuole andare al Serale solo perché avanzano maglie. E, ha tutta l'intenzione di confrontarsi con Raimondo Todaro e dirgli in faccia ciò che pensa. Così, allievo e maestro si incontrano e Nicholas non gli nasconde nulla in questo duro confronto:

"Credo che arrivati a questo punto del percorso, bisogna raccogliere i frutti. Ho fatto tutti i compiti, partecipato a tutte le lezioni, fatto tutto ciò che mi veniva richiesto, al meglio delle mie possibilità. E, sentirmi dire da te che mi darai la maglia solo se avanzerà un posto, mi ha fatto male."

Todaro lo ha però interrotto dicendo che non è esattamente ciò che lui ha detto, ma Nicholas gli ha anche riportato i complimenti dei professionisti e ha poi sganciato un ultimatum:

"Sono riuscito ad arrivare al pubblico, visto anche il televoto. Non è scontato, perché noi balliamo per gli altri. Perciò, sentire queste parole da te mi hanno fatto molto male. Se tu pensi che non me la meriti o che avanzi un posto per darmi la maglia, allora, preferisco andarmene adesso"

Todaro ha rispiegato il suo ragionamento, affermando che la sua è una scelta strategica e che Sofia merita la maglia più di lui, indisponendo ancor di più il ballerino:

"Bisogna capire quanti posti sono, quanti ballerini rientrano...Se ci fosse una maglia sola, non penso che la meriteresti tu..."

La discussione si accende ancora di più e prima che degeneri del tutto, si inserisce la produzione del talent che riprende Todaro: "Raimondo, come dice il regolamento, il professore prende delle decisioni sul percorso dei propri ragazzi. Non devi garantire una graduatoria di merito, devi pensare a formare una squadra, tu non sei un funzionario di un concorso pubblico. Il tuo compito è solo formare la tua squadra per il Serale, ma non guardando al livello degli altri".

Scopri le ultime news su Amici