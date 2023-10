Amici 23, Nicholas sconsolato dopo il compito di Alessandra Celentano: "Non ce la faccio più a sentirmi così" [VIDEO]

Gossip TV

Nel daytime di oggi ad Amici 23, Nicholas ha ricevuto un nuovo compito dalla Celentano e non è riuscito a trattenere una certa delusione e frutrazione. Vediamo cosa è successo!

Il daytime di Amici 23 si apre con un nuovo compito di Alessandra Celentano per Nicholas. La maestra ha deciso infatti di assegnargli una nuova coreografia, non mancando però di stuzzicarlo e provocando nel ballerino una reazione di sconforto.

Amici 23, Nicholas distrutto dopo il compito di Alessandra Celentano

La maestra inizia la sua lettera di accompagnamento al compito, spiegando al ballerino di vederlo adatto più a una competizione atletica, che non alla danza e che è suo compito trovare la disciplina sportiva in cui può riuscire più facilmente. Il tono ironico, ovviamente, non tradisce diverse frecciatine lanciate contro il ballerino, accusato da Celentano di essere l'anti-danza:

"Allo stesso tempo, perché so che ti piacerebbe fare il ballerino, sto cercando di trovare uno stile di danza che, con molta dedizione, possa essere un pochino più congeniale rispetto a ciò che fai (anzi, non fai)."

Nicholas ammette di essere un po' stanco di non essere definito un ballerino dalla maestra, perché questa a cui si sta sottoponendo è l'ennesima prova assegnatagli dalla severa coach di ballo:

"Sono stanco ed è assurdo essere definito anti-danza dalla Maestra. Ho fatto tutti gli stili, sono stato messo alla prova su tutto, cosa devo fare ancora? Sono uno che regge tantissimo, ma poi quando parte, parte. Mi capita. Sono umano anche io, non sono un cyborg."

Il ballerino decide di incontrare Raimondo Todaro, per un confronto, e ammette la sua stanchezza di fronte a questa nuova coreografia, soprattutto, per la difficoltà dello stile. Ma Todaro lo frena, dicendogli che da ciò che ha visto, Nicholas ha tutte le carte in regola per saper svolgere il compito:

"Ti vedo pensieroso, ma devi reagire. Sempre a testa alta, sempre"

