Amici 23, Nicholas incontra Emanuel Lo dopo aver ricevuto la maglia per il Serale: "Farò di tutto per non deluderti" (VIDEO)

Gossip TV

Nicholas Borgogni è ufficialmente un allievo del Serale di Amici 23.

Nicholas Borgogni è ufficialmente nel cast del Serale di Amici 23! Tutto merito di Emanuel Lo che, dopo aver riconosciuto il potenziale e il miglioramento del giovane ballerino di Raimondo Todaro, ha deciso di dargli una possibilità e portarlo insieme a lui alla fase finale del talent show di Maria De Filippi.

Il confronto tra Emanuel Lo e Nicholas

Nel daytime di Amici 23, è andato in onda il tanto e atteso confronto tra Emanuel Lo e Nicholas Borgogni dopo l'assegnazione della famosa maglia d'oro per il Serale. Un traguardo ambito, ma non ottenuto senza tribolazioni proprio come ha sottolineato il professore di ballo del talent show di Maria De Filippi:

Eccolo con la maglia oro! Benvenuto, come te la senti questa maglia dopo tutta questa bolla? Tu sei uno che ha provato tutto qua dentro anche un cambio professore. Sei riuscito a farmi cambiare idea, io all'inizio non ti avrei mai preso te lo dico, ma ti ho visto in questi mesi migliorare tanto. Ho scoperto tante cose che non sapevo di te [...] Sono felice di averti dato la maglia, ora il lavoro da fare è spingere. Bisogna volare. Devi arrivare carico alla prima puntata. Io sono felice quando vedo le cose cambiare...ora si lavora insieme. Goditi la maglia e lavora. Non devi camminare, devi lavorare.

Leggi anche Intervista esclusiva a Malìa di Amici 23

Parole che hanno emozionato Nicholas, che non ha nascosto il suo entusiasmo:

Grazie mille. È tutto assurdo, non me l'aspettavo. Volevo ringraziarti per l'opportunità che mi hai dato di restare, spero e farò di tutto per non deluderti. Ce la metterò tutta davvero. Ho lottato ogni singolo giorno per arrivare qua e adesso devo ancora realizzare che ce l'ho fatta. È incredibile. Mi hai dato un'opportunità incredibile.

Scopri le ultime news su Amici.