Amici 23, Mida avrebbe lasciato il talent per Gaia De Martino? I fan non gli credono e ricordano il gesto di Enrico Nigiotti!

Nel corso della settimana ad Amici 23, Mida aveva affermato che avrebbe lasciato il programma se fosse finito al ballottaggio con Gaia De Martino. Ma i fan non gli credono e ricordano il gesto di Enrico Nigiotti? Volete rinfrescarvi la memoria? Vediamo insieme di cosa si tratta!

La quinta puntata del Serale di Amici 23 si è conclusa con l'eliminazione di Gaia De Martino al ballottaggio finale contro Sarah Toscano. Prima ancora, la sfida aveva visto contrapposte Aurora/Gaia, Mida e Sarah e i fan del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi avevano notato l'espressione totalmente impanicata del cantante di Lorella Cuccarini. Tale paura, a detta dei fan della coppia Gaia Mida era dovuta alla preoccupazione di vedere l'ex fidanzata finire al ballottaggio, come poi è stato.

Amici 23, Mida avrebbe lasciato il talent per Gaia? I fan non ci credono e ricordano il gesto di Enrico Nigiotti per Elena D'Amario

Durante uno dei daytime di questa settimana, Mida aveva confermato la teoria dei fan, arrivando ad affermare che, se si fosse presentata l'eventualità di finire al ballottaggio con Gaia, allora, avrebbe lasciato il programma, autoeliminandosi:

" Quando mi sono visto andare al ballottaggio e ho capito che sarei potuto andate contro Gaia, io ho detto non voglio andarci. Se fossi andato al ballottaggio con Gaia mi sarei autoeliminato, lo ho detto anche a Gaia. Per quello io mi sono c***** addosso. Poi non è successo"

Le sue parole non sono state accolte positivamente da Petit, che ha asserito che considerando che aveva rotto con Gaia per concentrarsi sul suo percorso al Serale, allora, era illogico pensare che si sarebbe eliminato per lei. Le dichiarazioni del collega e amico hanno infastidito molto Mida, ma sui social la maggior parte dei fan si è detta d'accordo con il cantante napoletano.

I fan, infatti, non hanno creduto che Mida, che non aveva neppure augurato a Gaia buon compleanno e che alla sua uscita era apparso quasi impassibile, fosse disposto a un simile gesto. E, alla mente degli appassionati del talent di Maria De Filippi è tornato un episodio simile, avvenuto durante l'edizione numero 9 di Amici.

Amici 23, i fan ricordano il gesto di Enrico Nigiotti per Elena D'Amario, all'epoca sua fidanzata!

In quell'anno, parteciparono al programma tra i tanti allievi due in particolare che sono rimasti nel cuore dei fan: Elena D'Amario, che è oggi una delle professioniste del programma e molto amata sia dagli allievi che dal pubblico, e il cantante Enrico Nigiotti, tornato ad Amici 23 proprio nella quinta puntata del Serale per presentare il suo ultimo singolo.

E i fan hanno ricordato un episodio che ha visto protagonisti i due ex allievi che, all'epoca del talent, erano felicemente fidanzati: quando, durante il Serale, si presentò il rischio che entrambi finissero al ballottaggio, Nigiotti si rifiutò di accettare una simile eventualità e chiese di lasciare il programma.

La conduttrice e la produzione, insieme al pubblico in studio, rimasero sorpresi, mentre anche Elena era stata gelata dalla decisione del fidanzato.Maria chiese più volte a Enrico di ripensarci, perché era una scelta insensata, ma Nigiotti fu irremovibile:

"Se si deve arrivare al ballottaggio, allora, preferisco uscire io adesso, voglio che lei rimanga"

A distanza di anni, i fan non hanno dimenticato il gesto di Enrico Nigiotti per Elena D'Amario e hanno ovviamente paragonato la loro situazione con quella di Mida e Gaia, affermando con certezza che il cantante non avrebbe fatto lo stesso per De Martino.

mida:“io se andavo all’eliminazione finale con gaia mi auto eliminavo”

mida:"io se andavo all'eliminazione finale con gaia mi auto eliminavo"

ODDIO ELENA E ENRICO PT 2 #amici23

