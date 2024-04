Amici 23, Nicholas Borgogni: "Non è semplice, ho molta nostalgia ma..."

Gossip TV

Nicholas Borgogni risponde alle curiosità dei suoi fan dopo Amici 23.

Sabato 6 aprile 2024 in prima serata su Canale 5 andrà in onda la terza puntata del Serale di Amici 23. Nell'attesa, il giovane ballerino Nicholas Borgogni ha deciso di tornare sui social e rispondere ad alcune curiosità dei suoi numerosi fan circa la sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi.

La confessione di Nicholas

Nicholas Borgogni è stato uno degli allievi più discussi della 23esima edizione di Amici. A pochi giorni dalla sua eliminazione dal Serale, l'ex allievo di Emanuel Lo è tornato sui social per rispondere alle curiosità dei suoi numerosi fan. Il ballerino ha raccontato come sta vivendo questi primi giorni fuori dalla scuola:

Sto iniziando a riprendere i ritmi e a tornare a lezione! Ovviamente non è semplice, ho molta nostalgia al momento di quello che è vissuto, ma sono contento di come sia andata. I prossimi progetti? Studiare, studiare e studiare...Sognare e credere in se stessi non è mai sbagliato. Sogno di vivere di danza, sempre! - e ancora - Cosa penso prima di una performance? Varia ogni volta in base a quello che devo fare. L'unica cosa che faccio sempre è cercare di entrare nel mondo che devo rappresentare.

Ricordiamo che, con l'uscita di scena di Ayle, Kumo, Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse, i ragazzi ancora in gara al Serale di Amici sono: Petit, Holden, Marisol, Dustin, Martina, Lil Jolie, Gaia, Lucia, Sofia, Sarah e Mida. L'appuntamento è per sabato 6 aprile 2024 in prima serata su Canale 5.

