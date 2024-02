Amici 23, Mida stufo dei compiti di Anna Pettinelli. Interviene Lorella Cuccarini: "Basta compiti, pensa al Serale" [VIDEO]

Gossip TV

Oggi, ad Amici 23, Mida si è esibito sulle note di Vivo per lei, assegnatogli da Anna Pettinelli. Al termine della performance è però scoppiato in lacrime. A consolarlo ci ha pensato Lorella Cuccarini che gli ha dato la maglia del Serale!

Amici 23, Mida stufo dei compiti di Anna Pettinelli. Interviene Lorella Cuccarini e lo manda al Serale! [VIDEO]

Maria De Filippi ha chiamato Mida al centro studio per esibirsi sul compito assegnatogli da Anna Pettinelli. L'ultima assegnazione della speaker riguardava esibirsi su Vivo per lei, ma con una serie di evidenti restrizioni. Mida, infatti, non avrebbe dovuto modificare la metrica, il testo, il ritmo della canzone e la speaker gli aveva anche assegnato una lista di parole che Mida non avrebbe potuto usare nelle sue barre, perché Pettinelli avrebbe voluto sentire delle barre con un linguaggio diverso dal solito.

Per aiutarlo, la speaker gli aveva consegnato anche un dizionario della lingua italiana. Già durante il daytime di Amici, in onda su Canale5, si era visto che il cantante era davvero stufo delle assegnazioni prive di senso della prof.

E, in puntata, dopo aver eseguito il compito, Mida è scoppiato a piangere, frustrato:

"Mi sento perseguitato, ecco perché sto così. Ho avuto un peso per questo percorso, di cui sono fiero e grato. Ho un peso che mi ha influenzato negativamente le mie settimane. Spero che a prescindere da tutto sia arrivata la mia dedica a mia nonna, è per lei questa canzone"

Anna Pettinelli ha, invece, ribattuto che più che di persecuzione bisogna parlare di stimolo, perché lei, con tutti i suoi compiti non ha fatto altro che cercare di farlo esibire con generi diversissimi da quello a cui è abituato:

"Quello che io ho fatto è stato stimolarti, non è perseguitarti. Sono alla ricerca di una scintilla in te e anche oggi non l'ho vista. Hai avuto dei seri problemi di intonazione all'inizio."

A intervenire è stata Lorella Cuccarini, che ha ricordato alla speaker che Mida è cresciuto e migliorato tantissimo da quando è entrato nel programma: "Mida è entrato come rapper qui e da quando sta nella scuola ha fatto un grandissimo miglioramento". La professoressa poi si è rivolta al suo allievo e gli ha consegnato la maglia del Serale:

"Ma adesso basta con i compiti, abbiamo altro a cui pensare e su cui ci concentriamo, perché sei al Serale"

Emozionato, Mida ha preso la maglia e si è poi esibito sulle note di Rossofuoco, che ha festeggiato i 25milioni di streamers.

