Amici 23, Mida sbotta contro il compito di Anna Pettinelli: "Questa è una pagliacciata, roba da circo" [VIDEO]

Nel corso del daytime di Amici 23 di oggi pomeriggio, Mida ha ricevuto un compito da Anna Pettinelli e non sembra averla presa bene...

Oggi, ad Amici 23, Mida ha ricevuto un compito da Anna Pettinelli, un compito molto particolare che ha mandato su tutte le furie il cantante di Lorella Pettinelli.

Amici 23, Mida sbotta contro il compito assegnatogli da Anna Pettinelli: "Che pagliacciata"

La lettera con cui Anna Pettinelli ha assegnato il compito a Mida era davvero eloquente e forniva al cantante alcune istruzioni:

"Mida, non riesci a uscire dalla tua schiacchiante banalità, sempre le solite parole, trite e ritrite. Ho pensato di assegnartene io alcune, sulle quali comporre le tue pseudo barre. Vediamo se così riesci a comporre qualcosa."

Della lista, formata da sole 6 parole, comparivano termini molto comuni, come vetro, stomaco, Equatore, cipolle - quest'ultimo ha strappato una risata tra i cantanti. Ma al di là dell'ironia con cui Mida ha letto la lettera, il cantante non ha nascosto la sua rabbia:

"Siamo tutti d'accordo che questa è una presa per il c***? Io sono qua per fare il cantante, non per farmi prendere per il cu**. Siamo tutti d'accordo che è una pagliacciata? Questo compito non ha alcun senso, mi sembra una presa in giro. Questa roba qua è una roba da circo, non è costruttiva"

Mida ha chiesto di ascoltare il brano su cui dovrà scrivere le barre con le parole assegnate da Pettinelli e si tratta di un pezzo cult della musica, cantanto da Loredana Bertè, E la luna bussò. Pur accettando il compito, Mida esprime le sue perplessità e chiede di vedere Lorella Cuccarini, per lamentarsi con la sua prof del compito assurdo, assegnatogli da "Para Petty". Anche Cuccarini commenta che si tratta di un compito molto insolito e chiede a Mida come si sente in questo caso:

"Mi sento preso in giro, però lo posso fare. C'è un'ironia, ma è comunque da prendere in giro"

Lorella lo rassicura e gli ricorda della sua bravura nella scrittura e che con questo compito così sfidante, Mida tirerà fuori qualcosa di molto interessante.

