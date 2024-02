Amici 23, Mida si esibisce con un compito di Anna Pettinelli ed è l'occasione per una dedica a Gaia! [VIDEO]

Gossip TV

Cogliendo l'occasione, ad Amici 23, di esibirsi su un compito di Anna Pettinelli, Mida ha fatto una dedica alla sua Gaia!

La nuova puntata di Amici 23, in onda oggi pomeriggio su Canale5, ha visto un nuovo scontro tra Anna Pettinelli e Mida, sempre a causa del nuovo compito assegnato dalla speaker per l'allievo di Lorella Cuccarelli. Durante la sua performance, sulle note di Serenata Rap, Mida ha anche inserito delle strofe per fare una dedica alla sua fidanzata e ballerina Gaia.

Amici 23, Mida sfrutta il compito di Anna Pettinelli per una dedica a Gaia! Peccato che la prof non abbia apprezzato...

Ancora una volta, Anna Pettinelli ha cercato di mettere in difficoltà Mida, assegnandogli un compito che per l'allievo è stato "l'ennesima pagliacciata": si trattava di scrivere delle barre sul testo di Jovanotti, Serenata Rap. Il cantante di Rossofuoco ne ha approfittato per scrivere delle barre con cui dedicare dei complimenti a Gaia, ballerina del talent di Maria De Filippi con cui ha una relazione.

Mentre la ballerina e il web sembrano aver apprezzato molto i complimenti che Mida ha rivolto alla ragazza, di tutt'altro avviso è stata Anna Pettinelli: la speaker infatti ha dato un 5 al cantante, motivandolo così:

"Speravo che questa volta andasse meglio, ho il testo davanti e c'era bisogno di usare parole che avrei evitato...la storia del sedere era un po' pesante. Speravo trovassi la strada per scrivere qualcosa di alto e di meglio. Ha preso 5 perché per metà del compito ha imitato Jovanotti. E voi [rivolta a Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi] sono insensati"

Quando la prof di Mida ha dato ragione al suo allievo, Anna Pettinelli ha affermato che i suoi compiti prendono ispirazioni dalla scuola di Berkley, una delle scuole di musica più prestigiose del mondo e ha deciso di regalare a Lorella Cuccarini un libro sulle lezioni della Berkley, per farle comprendere che i suoi compiti sono tutto tranne che pagliacciate. A questo, Cuccarini ha replicato:

"La musica per me è libertà e creatività, tu non puoi limitare la creatività di un cantante, facendogli scrivere delle barre su un pezzo già scritto da un altro"

