Amici 23, Mida senza parole: un gesto inaspettato lo commuove [VIDEO]

Nel daytime di Amici 23, Mida è senza parole per un'inaspettata sorpresa. Ecco cosa è successo!

Nel daytime di Amici 23, per Mida è arrivato un regalo inaspettato da parte di sua madre. Grazie alla complicità di Lil Jolie, il cantante del talent di Canale5 targato Mediaset è stato sorpreso positivamente e non ha saputo trattenere le lacrime.

Amici 23, Mida in lacrime per la sorpresa della madre: "Mi viene da piangere"

Con la complicità della compagna Lil Jolie, Mida trova una lettera commovente da parte di sua madre e si scioglie in lacrime, leggendola:

"Ciao Cristian, ho visto la puntata dove parli di me e devo dire che mi sono commossa. Sei il regalo più grande che la vita mi potesse dare. Sentiti sempre amato, perché lo sei. Sei in ogni mio pensiero e preghiere. Sai quanto vali, posso solo dirti che sei sulla buona strada per raggiungere i tuoi sogni, ti amo, tua mamma"

Ma non solo questa lettera lo aspetta: attraverso una serie di bigliettini, Lil Jolie ha disseminato la sua stanza di pensierini realizzati dalla madre, come le nuemrose fotografie che sono sparse sul suo letto e raffigurano il duo madre - figlio in viaggio:

"Sono foto del viaggio a Santiago de Compostela. Lei è felice nel vedermi felice, io mi sento in colpa, perché so che lei non ha grandi disponibilità economiche, lei fa troppo per me a volte e portarmi a sue spese in questo viaggio non è da poco. Ma lei mi ama più di qualsiasi altra cosa, mia mamma la amo con tutto me stesso. Ho smesso di nascondermi nel non dirlo, perché quando una persona ti vuole così tanto bene, te ne devi accorgere. Non mi merito quello che mi dà."

La mamma di Mida gli ha inoltre regalato un diario di gratitudine, nel quale scrivere almeno 5 cose per cui è grato e che lo aiuterà a combattere la tristezza e i momenti di sconforto. All'interno del regalo, Mida trova anche una tenera poesia scritta dalla madre per lui, un ulteriore aiuto per ricordargli di essere nel posto giusto e di essere amato. Dopo averla letta, il cantante di Lorella non riesce a non piangere, confrontandosi con i suoi compagni in cucina:

"Mi tengo tutto dentro, mi sento un co****** nel piangere"

Le sue parole ricevono, invece, l'accoglienza amorevole dei compagni, che lo consolano e gli dicono che questa reazione è perfettamente normale e che l'esperienza nel talent di Maria De Filippi ti serve a comprendere anche chi, fuori dal programma, ti ama incondizionatamente.

