Amici 23, Ayle fuori dal talent dopo la lite in studio con Maria De Filippi? Spunta una foto sospetta!

Nella puntata di domenica 25 novembre ad Amici, Ayle e Maria De Filippi hanno avuto un duro scontro e ora spunta una foto che fa pensare che il cantante sia stato eliminato dal talent. Che le due situazioni siano correlate?

Domenica 25 novembre, lo studio di Amici 23 è stato animato da un'accesa discussione tra Maria De Filippi e alcuni degli allievi del talent di Canale5: la causa era il video mandato in onda dalla produzione in cui si notava lo stato pietoso in cui versava la casetta. Ancora una volta, gli alunni del programma Mediaset sono finiti nei guai e, in particolare, a rischiare grosso sono Holdel, Mida e Ayle.

Amici 23, Ayle fuori dal programma dopo la lite con Maria De Filippi? Spunta una foto sospetta!

Tutti e tre gli allievi accusati dai compagni di non partecipare alle pulizie collettive in casetta si sono alzati e hanno provato a giustificarsi: Holden si è visto sospendere immediatamente la maglia da Zerbi, mentre Mida e Ayle hanno avuto un duro litigio con Maria De Filippi. In particolare, Ayle ha dichiarato di essere stato nominato in quanto ultimo arrivato e, quindi, dato che bisognava scegliere un terzo colpevole, hanno puntato il dito contro di lui.

Le sue parole hanno provocato l'evidente fastidio nella conduttrice del talent:

"Non è stato chiesto un terzo nome dalla produzione. Voi non eravate presenti in quel momento. Io ho cheisto alla produzione di avvisarvi non appena foste tornati. E così è stato. Lo dico perché Ayle pensa sia stata fatta una specie di Massoneria!"

Se di Holden sappiamo che il suo coach ha sospeso la maglia, di Mida - allievo di Lorella Cuccarini - e Ayle (voluto nel programma da Anna Pettinelli), non sappiamo ancora quale sarà il destino. Tuttavia, una foto postata dalla fidanzata di Ayle sui social ha turbato molto i fan del programma: nelle storie su Instagram, che risalgono a qualche ora fa, la fidanzata del cantante ha postato una foto in cui è ritratto Ayle con una dedica che fa pensare che l'allievo sia stato eliminato dal talent dopo la lite con Maria De Filippi.

La dedica a corredo dello scatto, infatti, recita:

"Ti aspetto a casa"

Non ci resta che attendere per scoprire quale sarà il destino del cantante di questa edizione del talent di Canale5.

