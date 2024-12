Amici 23, Mida e Gaia De Martino sono di nuovo una coppia? Ecco l'ultima indiscrezione!

Gossip TV

Una delle coppie più amate della ventitreesima edizione di Amici, formata da Gaia De Martino e Mida, sarebbe tornata insieme. Ecco l'ultimo rumor!

Alcuni recenti movimenti sui social lascerebbero pensare che Gaia De Martino e Mida, ex allievi di Amici 23, sarebbero di nuovo una coppia. I due si sono conosciuti nella scuola di Amici di Maria De Filippi e hanno intrapreso una frequentazione che si è conclusa poco prima dell'inizio del Serale. Dopo rumors e segnalazioni, registrate quando il talent si è concluso, sembra che il cantante e la ballerina siano di nuovo insieme.

Amici 23, ritorno di fiamma tra Gaia De Martino e Mida: le ultime indiscrezioni

La coppia si è detta addio in casetta, come mostrò un video del daytime andato in onda su Canale 5: nonostante il sentimento che lo legava a Gaia, Mida decise di chiudere con lei per potersi concentrare meglio sul suo percorso al Serale. Nonostante alcuni tentativi di riavvicinamento della ballerina, l'allievo di Lorella Cuccarini è stato irremovibile e ha proseguito la sua corsa alla Finale da single.

Una volta fuori, tuttavia, alcuni avvistamenti hanno riacceso la speranza dei fan della coppia Gaia e Mida: durante il tour negli instore, infatti, la ballerina è stata spesso vista al fianco del cantante. Mida anche è stato avvistato insieme a lei durante l'estate. Poi di nuovo il silenzio e diverse voci confermavano che il cantante avesse deciso di intraprendere una storia con una famosa TikToker, Alice Carollo. E, anche per Gaia era arrivato il momento di voltare pagina.

A Verissimo, l'ex allieva del talent di Maria De Filippi aveva raccontato che lasciava una porta aperta, nella speranza di un riavvicinamento con Mida, ma che intendeva comunque andare avanti con la sua vita e viversi l'esperienza del post-Amici.

Amici 23, Gaia e Mida sono di nuovo una coppia: gli indizi social non mentono

Dopo mesi di rumors e voci di un possibile ritorno di fiamma tra i due ex allievi di Amici 23, nei giorni scorsi alcuni movimenti social sui profili di Gaia e Mida hanno confermato che i due sono di nuovo una coppia. La ballerina, infatti, è stata vista al concerto del cantante a Napoli. Durante il concerto, inoltre, Mida l'ha indicata tra il pubblico e le ha rivolto un complimento per il top che indossava.

Inoltre, su Instagram, il cantante ha postato una storia nella quale si vede Gaia che, sorridente, abbraccia un cuscino con la faccia di Mida. Questi piccoli segnali social arrivano già dopo settimane in cui i fan avevano notato altri piccoli dettagli che hanno fatto ipotizzare a un riavvicinamento in corso tra i due ex allievi di Amici 23.

L'ultimo riguardava un video postato da Gaia su TikTok nel quale la ballerina si esibiva su Bacio di Giuda, uno degli ultimi pezzi di Mida, che avrebbe poi ache ricondiviso il video.

Scopri le ultime news su Amici