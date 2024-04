Amici 23, Mida criticato da Lil Jolie: "Spesso arrogante e presuntuoso" (VIDEO)

Gossip TV

I ragazzi di Amici 23 si sono scritti, in forma anonima, dei messaggi e non sono mancate le critiche.

Non c'è pace per il cantante Mida nella scuola di Amici 23. Dopo Anna Pettinelli, infatti, il giovane allievo della squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo è finito nel mirino di Lil Jolie e Martina Giovannini, che lo hanno accusato di avere molte volte un modo arrogante e presuntuoso.

Mida sotto accusa

Nel daytime di oggi di Amici 23, i ragazzi ancora in gara al Serale hanno letto alcuni messaggi, scritti in forma anonima, dai compagni. Se Petit ha ricevuto una dolcissima dedica d'amore da parte di Marisol, Mida ha letto un messaggio non proprio carino. Il destinatario? La cantante Lil Jolie: "A volte risulti arrogante e presuntuoso e dai molto fastidio, forse lo fai perché sei stato insicuro in passato ma dovresti imparare a stare un pò più down".

Il pensiero dell'allieva di Anna Pettinelli è stato condiviso anche da Martina Giovannini, che ha accusato Mida di avere spesso un atteggiamento arrogante: "Io sono un pò d'accordo con quello che ha detto Lil che ogni tanto ha dei toni un pò arroganti...". "Io non penso di aver detto niente di male, a volte risulta arrogante e non sono l'unica che lo pensa" ha ribadito Lil Jolie.

Mida si difende dalle critiche

Le parole delle due cantanti di Amici 23 non hanno lasciato indifferente il cantante della squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo che, senza troppi giri di parole, ha cercato di difendersi affermando: "Spesso il primo impatto è quello, posso risultare così. Le persone, però, quando poi mi conoscono finiscono per ricredersi...tu magari non ti sei ricreduta o non abbiamo avuto modo di conoscerci meglio, non lo so...". L'appuntamento con il Serale è per il prossimo sabato 13 aprile 2024 in prima serata su Canale 5.

