Amici 23, Intervista esclusiva a Kumo: "È stata un'esperienza incredibile, mi piacerebbe ballare per Lazza"

Kumo ricorda la sua esperienza ad Amici ai microfoni di Comingsoon.it

Abbiamo intervistato Kumo, il giovane ballerino della squadra capitanata dai CuccaLo. Dolce, sensibile e determinato. Kumo, nome d'arte di Tiziano Coiro, è stato uno dei protagonisti più amati e apprezzati dell'attuale edizione del talent show di Maria De Filippi. Entra nella scuola di Amici fortemente voluto da Emanuel Lo, che lo definisce un vero e proprio talento dotato di grande sensibilità ed espressività. Il suo è stato un bellissimo percorso, ricco di soddisfazioni ed emozioni. Sfortunatamente viene eliminato durante la prima puntata del Serale suscitando il malcontento di molti, che lo volevano tra i finalisti del programma.

Kumo si è raccontato in esclusiva a noi di Comingsoon.it: dalla sua grande passione per la danza, all'ingresso nella scuola di Amici, un'esperienza unica e indescrivile che gli ha regalato tante emozioni e belle amicizie, fino ai suoi grandi sogni nel cassetto.

Sei stato uno degli allievi più amati di Amici 23. Che esperienza è stata?

Io in realtà non volevo partecipare perché avevo paura dei casting e che non mi prendessero. Desideravo farli da sempre, ma ero bloccato...mi ha iscritto di nascosto mia sorella, mi hanno chiamato, ho fatto diversi provini e mi sono ritrovato dentro. È stato incredibile! È stata un'esperienza assurda, indescrivibile. Forse la parola che descrive il mio percorso ad Amici è cambiamento. Sono cambiato tanto, emotivamente e artisticamente. Questa esperienza la considero l'inizio del sogno, ora sta tutto nelle mie mani e non vedo l'ora.

Il momento più bello vissuto nella scuola?

I momenti più belli sono stati due: il 17 dicembre sia perchè Emanuel Lo mi aveva dato la lettera, le sue parole sono incise nella mia mente, sia perché noi ballerini avevamo avuto la possibilità di portare una nostra coreografia e io ero felicissimo. Il secondo momento è stato quando ho preso la maglia per il Serale, è stata una bella botta di adrenalina perché venivo da un periodo emotivamente pesante. Quando ho preso la maglia mi sono sentito rinato. È stata una bella soddisfazione personale.

Sei stato l'ultimo allievo di Emanuel Lo a prendere la maglia per il Serale, hai avuto paura di non farcela?

Si, da quando hanno iniziato a dare le maglie. Io ho avuto sempre un bellissimo rapporto con Emanuel Lo, mi ha sempre detto tutto come un papà, quindi quando poi mi ha lasciato la mano mi sono iniziate a mancare quelle certezze da parte sua. Ha fatto benissimo a fare così perchè ho spinto ancora di più, ma era un periodo difficile per me e quella situazione mi ha destabilizzato. Sinceramente non mi aspettavo che Emanuel prendesse Nicholas in squadra, mi ero convinto che se prendeva Nicholas mi faceva fuori...mi sono detto "ok, sta succedendo qualcosa e non me ne sto rendendo conto". Emanuel me l'ha fatta sudare tantissimo la maglia (ride ndr). Ho avuto paura perché nulla era scontato, nella scuola vivi mille emozioni al secondo e molte volte perdi la percezione delle cose.

Ti aspettavi di essere eliminato?

No, però è successo quindi si accetta e si va avanti. Speravo di farmi qualche altra puntata per vivermi un pò di più il Serale. Un ballottaggio ideale? Mi sarebbe piaciuto scontrarmi con Gaia o con Martina, le stimo entrambe. Sarebbe stata una condivisione più che uno scontro. Della serie...esibiamoci ed emozioniamoci. Non ho rimpianti, ho dato tutto. Sono felicissimo anche per la Borsa di Studio ricevuta dopo la mia eliminazione.

Secondo te chi vincerà Amici 23?

Non saprei. Sono tutti forti. Ti direi Martina o Petit per il canto, Marisol o Gaia se invece dovesse vincere un ballerino. Quest'anno la classe è davvero forte!

Qual è stata la critica che ti ha fatto più male?

Penso di non essere stato capito forse dalla maestra Celentano. Le sue critiche erano quelle che mi facevano più male. Io ho avuto spesso commenti positivi, erano rari quelli negativi. Ho ricevuto diversi consigli e critiche costruttive, ma quelle della maestra erano quelle più dure da mandare giù. Anche in casetta quando ricevevo le lettere o i compiti mi creavo uno scudo. Io sono molto suscettibile, mi sento ancora un bambino sotto alcuni punti di vista.

Nella scuola hai stretto un bellissimo rapporto di amicizia con Martina e Holden...

Martina e il maestro (ride ndr), loro hanno avuto due ruoli diversi. Martina era la persona che c'era sempre durante i miei sfoghi, Holden invece era quell'amico con cui rilassarsi e chiacchierare. Lui mi faceva distrarre, mi faceva ridere tanto. Sono stati fondamentali, una boccata d'aria per me. Ho instaurato dei bellissimi rapporti di amicizia anche con alcuni ragazzi usciti prima del Serale. Chiara per me è come una sorellina, Simone era il mio vicino di letto, noi eravamo come cane e gatto in casetta. Abbiamo due caratteri molti simili, ci scontravamo spesso ma ci vogliamo davvero bene.

Cosa ti viene in mente se ti nomino Maria De Filippi, Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo?

La sicurezza, Maria è una persona sicura. Se penso alla maestra Celentano mi viene in mente un trono. Raimondo è la dolcezza, lui è sempre sorridente e stradolce. Emanuel Lo? È il mio papà ballerino.

Sogni nel cassetto?

Ho tanti sogni nel cassetto. Vorrei ballare sui grandi palchi per diversi artisti nazionali e internazionali, come Justin Bieber o Chris Brown. Vorrei raccontare la mia storia con un videoclip, girare un piccolo film sulla mia vita. Dopo Elodie, mi piacerebbe ballare anche per Lazza. Sarebbe bellissimo. Lazza se ci ascolti e ti serve un ballerino, Kumo c'è (ride ndr).

