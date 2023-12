Amici 23, Mida avvistato fuori dalla scuola: sul web esplodono i rumors!

Gossip TV

Mida è stato avvistato fuori dal talent di Amici 23, causando diverse teorie in merito! Ecco cosa è successo!

Mentre il talent di Amici 23 è in pausa per via delle festività natalizie, uno degli allievi della scuola, il cantante di Lorella Cuccarini, Mida, è stato avvistato fuori dalla scuola di Maria De Filippi, provocando un tornado di rumors e di indiscrezioni sul web.

Amici 23, Mida è fuori dal talent? Il web impazzisce per il rumor, ma ecco qual è la verità!

In attesa di rivedere gli allievi del programma di nuovo in tv da domenica 7 gennaio su Canale5 con il consueto appuntamento della domenica pomeriggio alle ore 14.00, sul web si è diffuso un rumor in seguito alla comparsa online di alcuni scatti che ritraggono uno degli allievi del talent fuori dalla scuola. Qualche giorno fa, infatti, Mida è stato visto in Piazza Duomo a Milano e il video che lo ritraeva è diventato virale sul web.

Anche il diretto interessato ha condiviso il video sui propri social e il web è impazzito: che Mida sia stato eliminato dal talent? Nell'ultimo periodo, il cantante di Lorella Cuccarini è stato soggetto, insieme ad Ayle e Holden, a un duro provvedimento per aver dimostrato scarsa attenzione durante il riscaldamento vocale mattutino. Richiamato dalla produzione, Mida ha ammesso di sentirsi stupito e dispiaciuto di questo provvedimento, ma che avrebbe cercato di rimediare. Tuttavia, la sua presenza fuori dalla scuola ha fatto scoppiare i rumors tra i fan del programma.

Su internet si leggono le più assurde teorie, ma in realtà sembra che tutti gli allievi del programma di Maria De Filippi abbiano lasciato la scuola in occasione del Natale. E, a testimonianza di questo, anche altri allievi sono stati visti in prossimità delle loro abitazioni fuori dal talent ed è probabile che i ragazzi rientreranno dopo Capodanno in casetta, per riprendere il normale corso delle lezioni.

Dall'8 gennaio, infatti, ricomincerà anche la fascia pomeridiana di Amici e il periodo che seguirà sarà molto importante per i ragazzi: si avvicina sempre di più il Serale e anche i ragazzi dovranno stringere i denti e dare il massimo per poter ambire alla maglia dorata che li porterà a sfidarsi per il titolo di vincitore e la coppa.

