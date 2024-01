Amici 23: Mida ancora una volta nel mirino di Anna Pettinelli, la reazione di Lorella Cuccarini (VIDEO)

Gossip TV

Mida riceve un nuovo compito ad Amici da parte della coach Anna Pettinelli.

La coach Anna Pettinelli non molla e torna all'attacco contro il cantautore Mida. In vista della nuova puntata di Amici, che andrà in onda domenica 14 gennaio 2023 su Canale 5, la professoressa di canto ha deciso di lanciare al giovane allievo di Lorella Cuccarini una sfida a prova di scrittura creativa.

Mida a rischio

Nel daytime di ieri di Amici 23, Mida ha ricevuto un nuovo compito da parte di Anna Pettinelli. Dopo aver criticato la sua scrittura, la professoressa di canto ha invitato il cantante a esibirsi sulle note di un pezzo classico cult nella storia della canzone italiana, Questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni:

Ho riletto tutte le barre che hai scritto in questi mesi e confermo quello che ho detto in puntata. La tua scritture finora si è limitata a un mero esercizio di sostituzione di versi originali con frasette banali spesso neanche in linea con il significato della canzone scelta [...] Ti do una chance per riscattarti dalla consueta banalità...la canzone con la quale ti misurerai è Questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni...

Compito che è stato così commentato dal giovane cantautore, già certificato disco d’oro FIMI/Gfk per le vendite del singolo Rossofuoco:

Anna Pettinelli è sempre incoraggiante. Abbiamo capito il rapporto che c'è, io ho provato in tutti i modi a cercare a essere positivo, fino a un certo però...Non mi piace la maniera in cui viene dato il compito perché a me sembra sempre poco costruttivo, mi viene sempre dato un compito per dirmi "cerca di non fare una figura di me**a", so già che non le piacerà. Il pezzo è bello, una bella responsabilità. Non riscriverò il pezzo come vuole Baglioni.

Leggi anche Mew e Matthew fuori da Amici23: ecco cosa è successo

Dopo aver detto la sua sul compito ricevuto ad Amici dalla Pettinelli, Mida ha chiesto un confronto con la sua coach Lorella Cuccarini, che gli ha consigliato di dedicare la sua produzione alla mamma:

Io penso che in quest'ultima tranche di brani tu abbia fatto un lavoro bellissimo. Io credo che tu abbia la capacità di scrivere sempre calandoti nel pezzo e rispettandolo. Tu devi sempre fare Mida. È una canzone d'amore. Io ti consiglio di dedicarla a tua madre, prova a scrivere qualcosa su di lei. Se tu la pensi in questa chiave può diventare una bellissima lettera d'amore.

Scopri le ultime news su Amici.