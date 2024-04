Amici 23, Mida ancora innamorato di Gaia? Per i fan le barre scritte per una canzone sono rivolte alla ballerina!

Gossip TV

Nel corso della sesta puntata del Serale di Amici 23, alcune barre di una canzone cantata da Mida hanno attirato l'attenzione dei fan. Mida è ancora innamorato di Gaia?

Anche la sesta puntata del Serale di Amici 23 si è rivelata ricca di momenti emozionanti, colpi di scena e ha visto un'altra ballerina, dopo Gaia De Martino, abbandonare il talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi: Sofia Cagnetti. Ma i fan del programma e della coppia Gaia Mida hanno notato un dettaglio che li ha fatti emozionare e che ha fatto pensar loro che Mida sia ancora innamorato di Gaia. Vediamo la verità dietro questa teoria.

Amici 23, Mida ancora innamorato di Gaia? Le barre scritte in una canzone hanno fatto nascere questa teoria!

Già nel corso della quinta puntata del Serale di Amici, il cantante aveva deciso di chiedere scusa alla sua ex fidanzata, aggiungendo alcune barre alla sua versione de El Farsante e performando con una scenografia che conteneva, scritta a caratteri cubitali, la parola "scusa". Anche in quell'occasione, i fan della coppia avevano pensato che il cantante stesse cercando il perdono dell'ex compagna, con la quale la relazione si è chiusa in maniera molto brusca.

Ora, però, che Gaia è stata eliminata da Amici23, Mida può aver compreso di esserne ancora innamorato? A far nascere questa teoria è stata un'esibizione del cantante di Lorella Cuccarini avvenuta ieri sera, sabato 27 aprile. Durante la seconda manche, infatti, Mida si è esibito per il team CuccaLo, sfidando Petit della squadra ZerbiCele e poi ancora contro Dustin. Ed è proprio nella sfida contro quest'ultimo che i fan hanno notato un elemento molto particolare: le barre della canzone con cui si è esibito sembravano un chiaro riferimento a Gaia De Martino.

Il brano in questione è Fuera del mercado e all'interno c'erano diverse frasi che sono balzate subito all'orecchio sia del pubblico in studio, sia dai fan collegati da casa. Espressioni come "è da tanto che non ci parliamo/che ti dico che non stiamo più bene insieme" hanno fatto immediatamente riflettere e sono suonate famigliari ai fan del programma. Erano infatti le stesse frasi che Mida ha rivolto a Gaia quando le ha chiesto di chiudere la loro relazione: volendo concentrarsi sul Serale, il cantante le ha detto che aveva percepito un allontanamento da lei e che non stava più bene come prima.

Che questo sia un indizio? Mida è ancora innamorato di Gaia? La ballerina, intanto, a Verissimo, ha di nuovo ricordato quanto sia stato importante Christian per lei: "Lui è stato il mio primo amore, mi ha aiutata a realizzare delle cose su me stessa" e che vorrebbe capire se fuori dal talent per entrambi ci sia ancora una possibilita.

