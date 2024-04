Amici 23, Gaia De Martino su Mida a Verissimo: "Non so se lo aspetterò, ma..." [VIDEO]

Gossip TV

Ospite con Lil Jolie a Verissimo, Gaia De Martino, ex ballerina di Amici 23, ha raccontato del rapporto speciale con Mida. Ecco cosa ha dichiarato!

Oggi, sabato 27 aprile, a Verissimo sono state ospiti Lil Jolie e Gaia De Martino: le ultime due allieve del talent di Amici 23 ad aver abbandonato il programma, nel corso della quinta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, in onda sabato scorso su Canale5. In particolare, Silvia Toffanin ha chiesto alla ballerina della sua storia d'amore con Mida, al quale è stata legata nella scuola, e se per loro due c'è ancora la possibilità di un futuro insieme.

Amici 23, Gaia e Mida: il racconto a Verissimo del loro amore

Gaia De Martino e Mida sono stati una delle coppie di questa edizione del talent di Canale5 più amata dai fan: dopo diversi tentennamenti, dovuti principalmente alle insicurezze di Gaia, i due hanno deciso di viversi il loro amore, provando a superare giorno per giorno tutti gli ostacoli sul loro cammino. Purtroppo, in vista del Serale, Mida ha preso consapevolezza di non riuscire a dare alla ballerina ciò che davvero meritava e le ha chiesto di interrompere la loro storia.

A malincuore, Gaia ha accettato, ma non si è rassegnata subito alla fine del suo amore con Mida, tanto che persino le sue compagne di stanza le hanno più volte rimproverato di avere un atteggiamento troppo coinvolto nei confronti del cantante. Da parte sua, Mida ha cercato di prendere le distanze il più possibile dalla ballerina, arrivando a non augurarle buon compleanno e a tenersi in disparte durante la sua festa. Di fronte a questa freddezza e complice l'opinione contraria che Aurora sostituisse Gaia al Serale, i due hanno avuto un acceso confronto.

Solo l'eliminazione di Gaia dal programma ha portato una riappacificazione tra i due, con la ballerina che prima di lasciare la scuola ha voluto ricordare al cantante di quanto sia stato importante per lei: "Sei stato il mio primo amore, non lo dimenticherò".

Amici 23, Gaia De Martino sul futuro della sua storia con Mida: "Vedremo una volta fuori..."

L'ex ballerina ha raccontato della sua storia d'amore nella puntata di Verissimo di oggi, sabato 27 aprile. A Silvia Toffanin, infatti, ha rivelato la grande importanza che Mida ha avuto per lei e quanto il suo amore l'abbia aiutata a superare tante difficoltà:

"Mida è stato importante in questo percorso di crescita. Mi ha aiutato tanto, rimane una persona molto importante per me, poi si vedrà fuori. Siamo molto diversi. A me piace sempre pensare positivo e continuerò a farlo. Comunque è difficile viversi dentro a una bolla. Magari fuori sarà diverso. Sicuramente io gli voglio bene, vedremo fuori."

Gaia ha preferito non esporsi troppo e mantenere un certo riserbo su un eventuale futuro insieme: anche nel suo feed Instagram, qualche giorno dopo essere tornata alla sua vita di tutti i giorni, era apparso un video che racchiudeva un dolce momento con Mida. Ma, poco dopo, la ballerina lo ha cancellato, preferendo postare invece una carrellata di scatti con i suoi compagni di avventura. C'è una possibilità di veder tornare insieme Gaia e Mida? Bisognerà attendere per scoprirlo, ma nel frattempo, Gaia si gode il ritorno alla normalità, dopo quello che ha definito "un percorso pieno di emozioni e un'esperienza importante".

