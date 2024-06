Amici 23, Mew e Matthew in crisi? Spunta un tweet della cantante che preoccupa i fan!

Gossip TV

Mew e Matthew, coppia nata all'interno della scuola di Amici 23, sarebbe in crisi. Un tweet della cantante, infatti, ha preoccupato i fan...

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi non è inusuale che nascano legami molto importanti e le storie d'amore sono piuttosto comuni: anche ad Amici 23 sono nate diverse coppie e una delle più amate e seguite sui social è quella di Mew e Matthew. I due cantanti hanno interrotto il loro percorso nel talent di Canale5 a metà anno e hanno deciso di lasciare la trasmissione, vivendo all'esterno il loro amore.

Amici 23, Mew e Matthew: aria di crisi? Spunta un tweet che fa preoccupare i fan!

Mew e Matthew sono stati tra gli allievi della classe di Amici 23, ma nonostante un indiscusso talento e l'apprezzamento di pubblico e professori, a metà percorso hanno deciso di lasciare la scuola di Canale5. La decisione è arrivata in maniera inattesa e ha fatto sollevare diversi dubbi sulle motivazioni che avevano spinto i due ragazzi a uscire dal talent. Molti fan hanno iniziato a pensare che dietro questa scelta ci fosse un'imprevista gravidanza, mentre altri che i due volessero solo vivere il loro amore fuori dalla trasmissione.

Niente di più falso: con un video pubblicato qualche giorno dopo il loro addio, Mew ha svelato quali erano le motivazioni che avevano portato lei e Matthew ad abbandonare Amici 23. Una scelta, ha svelato la cantante, che è dipesa più da lei e dai suoi problemi di depressione e ansia, acuitisi con la partecipazione al talent. Mew ha ammesso di aver voluto lasciare il programma per potersi poi dedicare a sé stessa e alla sua salute mentale e che Matthew aveva deciso di seguirla per amore.

Una decisione che è stata sofferta, ma che ha regalato all'ex allieva di Lorella Cuccarini la tranquillità necessaria per continuare il suo percorso e incidere un nuovo singolo, Posatenebre, che racchiudeva le difficoltà vissute nella sua vita e che Mew ha presentato in anteprima ad Amici 23. Tuttavia, dopo mesi di idillio amoroso tra i due cantanti, sembra esserci aria di crisi tra i due. E, infatti, è apparso un tweet di Mew che sta facendo preoccupare i fan...

Amici 23, rumors di crisi tra Mew e Matthew: parla la cantante

Negli ultimi giorni si sono diffuse voci di crisi tra Mew e Matthew, nonostante quest'ultimo si sia mostrato sui social con un tatuaggio dedicato alla fidanzata. Rumors di una possibile fine della storia tra i due cantanti di Amici23 che hanno fatto preoccupare i fan del programma e che sono stati alimentati da un misterioso tweet pubblicato da Mew.

Su X, infatti, Mew ha condiviso un pensiero relativo alla sua storia con Matthew: dalle sue parole è emerso che, al di là di come andranno le cose tra loro, Mew lo considererà sempre qualcuno di molto importante e che le è stato vicino in momenti difficili. Per alcuni, queste dichiarazioni nascondevano le avvisaglie di una crisi tra i due cantanti:

"Matthew in molteplici situazioni mi ha letteralmente salvato la vita, non è solo il mio ragazzo, è il mio migliore amico ed è una persona alla quale sarò sempre riconoscente, indipendentemente da come andrà la nostra storia d’amore. Non sapete nulla e mai lo saprete"

Ma si tratta soltanto di ipotesi visto che entrambi sono molto riservati e difficilmente condividono con i fan notizie relative alla loro vita di coppia. Tuttavia, queste dichiarazioni di Mew hanno dato da pensare e sul web i fan sono andati in paranoia, temendo di vedere un'altra amatissima coppia del programma doversi dire addio.

Scopri le ultime news su Amici