Amici 23, Marisol in lacrime durante un confronto con Alessandra Celentano, interviene Maria De Filippi [VIDEO]

Durante il daytime di Amici 23 di oggi su Canale5, Maria De Filippi è intevenuta per aiutare Marisol nel confronto con Alessandra Celentano.

Durante il daytime di oggi, martedì 9 gennaio, di Amici 23 ha mostrato un acceso scontro tra Alessandra Celentano e Marisol. La ballerina del talent di Canale5, infatti, aveva dichiarato ai professionisti con cui si rapportava nella scuola di Maria De Filippi che non apprezzava molto le coreografie che le venivano assegnate dalla sua professoressa. Quando Celentano le ha chiesto un confronto, la ballerina non è riuscita a esprimersi come voleva e prima che la situazione degenerasse, è intervenuta Maria De Filippi.

Amici 23, Marisol in lacrime per il confronto con Alessandra Celentano, interviene Maria De Filippi

Il daytime di Amici si è aperto con un confronto tra Alessandra Celentano e Marisol: la severa maestra ha scoperto che la sua allieva si è lamentata delle coreografie assegnatele, perché non le trova accattivanti. Il termine usato dalla ballerina è stato, in realtà, "paracul***", in riferimento alle coreografie con cui i suoi compagni di scuola si esibiscono in puntata. Stizzita, Celentano le ha chiesto, senza peli sulla lingua, se il problema erano davvero le coreografie o, piuttosto, il suo atteggiamento:

"Se tu noti questa cosa negli altri allievi, è perché senti la mancanza di coreografie di questo tipo. Quando dici parac***, cosa intendi, che siano meno tecniche? Per aiutarti, dobbiamo però capire cosa ti passa nella testa. Mi puoi dire cosa hai detto? Non l'ho ancora capito. Parla chiaro. Se risulti noiosa, è colpa delle musiche o delle coreografie o forse sei tu?"

La maestra ha incalzato l'allieva, perché Marisol non riusciva a esprimersi:

"Mi arrabbio, perché se non hai le p**** di dirmi cosa non va, non posso aiutarti. Se non impari a tirare fuori il carattere e a dire cosa vuoi, avrai problemi per tutta la vita nella tua carriera"

Di fronte a questa ultima uscita, Maria De Filippi è intervenuta per riprendere Celentano: "Vedo che sei sempre materna, tu, Ale!". La conduttrice ha difeso l'allieva, ricordando a Celentano che Marisol ha solo 17 anni e che ha volte è difficile anche per lei che è una donna adulta esprimere i suoi pensieri:

"Marisol è educata, ama la danza, è una ragazza che cerca di accontentare gli altri. Tu - si rivolge a Celentano - quando lei esegue le tue coreografie, ne sei contenta"

Quando Marisol chiede di poter eseguire delle coreografie in cui si possa evidenziare che ha presenza scenica, Celentano ancora la rimbrotta, perché non capisce mai chiaramente cosa voglia dire. Marisol però ci tiene a sottolineare di essere felice della Maestra:

"Penso cose belle, so che mi sta aiutando tanto, ma ho anche paura che pensi che stia sprecando il suo lavoro con me e da come ha reagito ora mi sembra così. Non voglio che passi il messaggio che non mi va bene niente di quello che mi assegna. Per quanto riguarda i giudici esterni, a me non sembra di essere così poco espressiva, non voglio passare per un soldatino che non ha espressività, non sono così"

La ballerina continua dicendo di sentirsi migliorata rispetto all'ingresso nella scuola, ma che non riesce a capire perché non si vede e anche qui Maria interviene ricordandole che i giudici non possono solo dire quando è brava una ballerina, ma si concentrano anche su ciò che è carente. Alessandra Celentano rincara la dose e le ricorda dell'esibizione che aveva svolto domenica 7 gennaio e che quando parla di intermittenza nel suo atteggiamento non lo dice perché pensa che lei non abbia talento, ma anzi perché sa che è molto talentuosa:

"Quando vedi che mi arrabbio, Marisol, è perché ci tengo tantissimo. Io non sono un'insegnante mamma, mi piace la distanza, ma penso che tu abbia capito quanto ci tengo a te."

La maestra decide anche di comunicarle che per un periodo non sarà più lei a crearle le coreografie, ma saranno i professionisti, ma questo non vuol dire che la abbandonerà e Maria De Filippi le consiglia di creare delle coreografie sulla base di canzoni che possano emozionarla, magari partendo proprio dalla sua playlist. Poi rivolgendosi a Celentano, la conduttrice le chiede se lei stia più calma e la maestra risponde che vorrebbe solo vedere Marisol più sicura di sé e di ciò che sa fare.

