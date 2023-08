Amici 23, Mattia Zenzola ospite della prima puntata? Ecco l'indiscrezione!

Gossip TV

Mattia Zenzola, vincitore dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, sarà uno degli ospiti della prima puntata? Ecco cosa sappiamo!

Amici è pronto a tornare per una nuova stagione televisiva e per il pubblico appassionato del talent show di Canale5 condotto da Maria De Filippi potrebbe esserci una gradita sorpresa durante la prima puntata della trasmissione.

Amici 23, Mattia Zenzola ospite della prima puntata del programma?

Uno degli ultimi rumors in circolazione vede protagonista Mattia Zenzola, vincitore dell'ultima edizione di Amici: il ballerino di latino, infatti, secondo una recente indiscrezione sarà ospite della prima puntata della nuova stagione di Amici! Questa estate, Mattia è stato protagonista del gossip insieme a Benedetta Vari, sua partner di ballo e, secondo alcuni, anche di vita.

Tuttavia, al momento, nonostante i due siano spesso in reciproca compagnia, tra loro non c'è altro che una solida amicizia, anche perché la ballerina è felicemente fidanzata, mentre Mattia ha chiuso nella scuola la sua relazione con la compagna Maddalena Svevi.Secondo MondoTv24, Mattia Zenzola potrebbe essere tra i primi ospiti della nuova stagione del talent di Canale5, per la gioia del suo numeroso fandom.

Dopo aver dovuto rinunciare al programma nell'edizione del 2022, a causa di un infortunio alla gamba, Mattia si è ripresentato per la ventiduesima stagione, arrivando a trionfare sui compagni. L'allievo di Raimondo Todaro ha dimostrato grande tenacia e una crescita nel programma che gli ha permesso di ottenere la vittoria.

Se davvero fosse confermata la sua presenza come ospite della prima puntata, il pubblico andrebbe in visibilio, vista l'ammirazione e l'affetto che nutre per il latinista. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti per scoprire se davvero vedremo Zenzola nella prima puntata del programma!

