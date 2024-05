Amici 23, Mattia Zenzola in viaggio verso la finale per la consegna della coppa!

Gossip TV

L'ex vincitore di Amici della scorsa edizione, il ballerino Mattia Zenzola, è in viaggio per raggiungere Roma in vista della Finale di Amici 23!

Questa sera, 18 maggio, su Canale5, andrà in onda la Finale di Amici 23 e in attesa di scoprire chi tra i 6 finalisti - Mida, Petit, Holden, Sarah, Marisol e Dustin - solleverà la coppa del vincitore, Mattia Zenzola, ex vincitore della passata edizione del talent di Maria De Filippi, si è messo in viaggio per raggiungere Roma ed essere ospite della Finale del programma!

Amici 23, Mattia Zenzola in viaggio per la Finale!

Mentre fervono i preparativi per la finale di Amici di Maria De Filippi e i sei finalisti sono in trepidante attesa di scoprire chi solleverà la coppa del vincitore del programma, Mattia Zenzola si è mostrato sui social mentre si reca a Roma. L'ex vincitore di Amici di Maria De Filippi dovrà, infatti, consegnare il trofeo che sarà poi sollevato dal nuovo vincitore o vincitrice della ventitreesima edizione del programma.

Il ballerino ha raccontato sui social che è in viaggio e con sé ha la coppa che ha portato a casa l'anno scorso, durante una delle finali del talent più viste di sempre.

Mattia Zenzola ha postato delle stories in cui si vede lui seduto in macchina e alle sue spalle il trofeo da riconsegnare alla produzione di Amici di Maria De Filippi. A corredo dello scatto che testimonia il suo viaggio verso Roma, Mattia ha scritto:

"Noi siamo in viaggio, ci vediamo domani alla finale di Amici"

Amici 23, chi vincerà il talent?

Tutto è pronto, quindi, per la finale di Amici 23 e questa sera scopriremo chi sarà il nuovo vincitore del programma di Maria De Filippi. Ospite in studio, oltre a Mattia Zenzola, anche Angelina Mango, reduce dal successo dell'Eurovision, dove purtroppo non si è piazzata sul podio ed ex vincitrice della categoria di canto.

La finale sarà trasmessa in diretta e sarà il pubblico a stabilire chi merita di vincere, attraverso il televoto. Il ruolo dei giudici, quindi, per quest'ultima puntata è fortemente ridimensionato, dato che i tre artisti si limiteranno a dare un parere su ciascusa esibizione, ma senza poter stabilire chi merita di proseguire la corsa alla vittoria.

Intanto, crescono le scommesse sul papabile vincitore di Amici23: secondo i bookmaker, infatti, il più quotato è Petit, seguito immediamente da Sarah Toscano e da Marisol. Quarto posto per Holden, seguito da Dustin, entrambi parte della squadra dei CuccaLo, e infine, Mida al sesto posto. Il vincitore di Amici 23, oltre alla coppa, avrà un premio di 150.000 euro, poi ci sono i premi di categoria, per ballo e canto, del valore di 50.000 e, infine, il Premio della Critica, assegnato dai giornalisti e dal valore di 50.000 euro.

