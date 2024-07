Amici 23, Martina Giovannini rompe il silenzio sulla vittoria di Sarah e sul rapporto con Kumo

Gossip TV

L'ex allieva della 23esima edizione di Amici, Martina Giovannini, torna a parlare della sua lunga esperienza nel talent show di Maria De Filippi commentando il trionfo della cantante Sarah e chiarendo una volta per tutte il rapporto che la lega al ballerino Kumo.

Martina Giovannini è stata una delle allieve più apprezzate della 23esima edizione di Amici, che ha visto trionfare Sarah Toscano. Intervistata da Superguidatv, la giovane e talentuosa cantante ha ricordato la sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi e parlato del suo primo EP "Al centro del panorama", uscito il 28 giugno 2024.

Le confessione di Martina Giovannini

A distanza di alcune settimane dalla finale di Amici 23, la cantante Martina Giovannini ha rilasciato una nuova intervista a Superguidatv in cui si è raccontata e parlato del suo lungo e intenso percorso nel popolare talent show di Maria De Filippi. Esperienza che ha permesso all'ex allieva di Anna Pettinelli di superare le sue paure, ma anche le insicurezze:

Sono molto contenta del percorso che ho fatto. Tornando indietro mi butterei ancora di più ma con il senno di poi è andata bene anche così. Mi ha insegnato tantissimo a livello artistico e professionale. Dal punto di vista personale mi ha dato modo di affrontare le difficoltà e i problemi da sola, ma anche di conoscere meglio lati del mio carattere che prima magari tenevo nascosti. Questa esperienza mi ha aiutato tantissimo, mi ha spinto a superare i miei limiti, a superare le incertezze. Anna mi diceva sempre di credere in quello che facevo perché avevo tutte le carte in regola.

Ricordando la sua esperienza nella scuola di Amici, la cantante della squadra capitanata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro ha colto l'occasione per replicare alle critiche ricevute, commentare la vittoria inaspettata diSarah, nome d'arte di Sarah Toscano, e chiarire una volta per tutte la sua posizione nei confronti del giovane ballerino Kumo:

Mi dicevano "è brava, ma non arriva". A queste critiche rimanevo molto male, ma poi sono arrivata alla consapevolezza che il fatto di arrivare o meno ad una persona fosse qualcosa di soggettivo. Da quel momento è stato tutto più facile [...] La vittoria di Sarah me l’aspettavo perché ha fatto il percorso di crescita maggiore all’interno della scuola. Kumo? Tra noi c’è soltanto una bella amicizia.

Martina presenta il suo primo EP dopo Amici 23

Chiuso il capitolo Amici, Martina ha parlato del suo progetto discografico e dei suoi progetti futuri, che la porteranno in teatro nel musical “Fame” diretto da Luciano Cannito. A proposito del suo primo EP "Al centro del panorama", in cui rientrano alcuni inediti presentati durante il talent show come “Da quando non ho smesso di amarti” ma anche una cover del brano di Alessandra Amoroso “E’ vero che vuoi restare”, la giovane cantante ha dichiarato:

Questo progetto rappresenta l’inizio di una carriera come artista ma anche la chiusura del cerchio dopo l’esperienza vissuta nella scuola di Amici. In questo momento poi per quanto riguarda il mio panorama al centro ci sono io, la mia musica e la mia voce. "Da quando non ho smesso di amarti" è il brano a cui sono più legata perché ha segnato il mio percorso ad Amici. È stato il mio bigliettino da visita.

