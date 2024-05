Amici 23, Martina Giovannini e Kumo sono una coppia? Arrivano le parole della famiglia del ballerino!

Gossip TV

Tra Martina Giovannini e Kumo di Amici 23 c'è più di un'amicizia? Questa volta a parlare sono alcuni membri della famiglia del ballerino. Ecco cosa hanno dichiarato!

I fan di Amici 23 si stanno chiedendo con insistenza se tra Martina Giovannini e Kumo ci sia qualcosa in più di una semplice amicizia. La cantante e il ballerino della ventitreesima edizione del talent di Canale5, infatti, sono apparsi anche in casetta molto vicini e, una volta fuori, nonostante diverse smentite da parte di entrambi, c'è chi continua a vedere nella loro vicinanza e negli scatti che li ritraggono insieme sui social un legame speciale.

Amici 23, Kumo e Martina sono una coppia? Parlano la madre e la cugina del ballerino!

I rumors di una possibile relazione tra Kumo e Martina Giovannini sono nati con la pubblicazione di un post da parte di Tiziano (vero nome del ballerino), nel quale l'ex allievo di Amici di Maria De Filippi dichiarava che a volte ci si innamora in maniera improvvisa e di qualcuno totalmente inaspettato. A questa frase era poi seguita la pubblicazione nelle stories di un selfie con Martina, ricondiviso dalla cantante.

Nessuna dichiarazione da parte dei due diretti interessati, ma la foto era bastata a scatenare le teorie dei fan sulla possibilità che i due fossero una coppia. Dopotutto, anche altri due allievi di Amici 23, sebbene ora potrebbero essere in crisi, si sono dichiarati più che amici fuori dal programma: stiamo parlando di Ayle e Lucia Ferrari.

Perciò, nonostante a Verissimo, entrambi avessero parlato solo di un'amicizia che era nata nella scuola tra loro, il web e i fan hanno continuato a sognare. Ma ora a dare quella che sembra la conferma definitiva di come stanno le cose tra Kumo e Martina sono stati alcuni membri della famiglia del ballerino!

Amici 23, il legame speciale tra Kumo e Martina!

A quanto pare potrebbe essere solo un desiderio dei fan quello di vedere insieme Kumo e Martina. Sembra, infatti, che sia la madre del ballerino sia la cugina avrebbero reso chiaro cosa pensano dei rumors, con alcuni gesti social molto eloquenti. Le due donne, infatti, molto importanti per il ballerino, avrebbero messo like a post in cui si diceva che tra Kumo e Martina era nata solo una bella amicizia.

In un post su X, infatti, si specificava che Kumo era molto affettuoso con Martina proprio perché si fidava di lei e la riteneva una cara amica. Ma, oltre a questo, la cugina di Kumo ha deciso intervenire di persona e dal suo profilo Instagram ha pubblicato un breve messaggio, ma significativo, in cui svelava ciò che sapeva.

A detta della cugina del ballerino, infatti, Kumo e Martina sarebbero solo amici:

"Raga sono la cugina e vi posso assicurare che non stanno insieme"

Comunque ragazzi tra Kumo e Martina non c'è nulla, sono amici, la mamma e la cugina di lui lo confermano, ecco. #Amici23 pic.twitter.com/Os1BuoeiEr — Vanessa (@vane16786) May 22, 2024

Scopri le ultime news su Amici