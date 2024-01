Amici 23, Marisol racconta il difficile periodo vissuto prima di entrare nella scuola: "Non mi riconoscevo più" [VIDEO]

Gossip TV

Nel corso del daytime di oggi pomeriggio, ad Amici23, Marisol si è aperta con gli altri allievi e ha raccontato di un periodo buio della sua vita.

Oggi su Canale5 è andato in onda il daytime di Amici23 e la conduttrice Maria De Filippi ha chiesto ad alcuni degli allievi di poter leggere i loro temi, dal titolo Chi sono io? Le mie insicurezze e ciò che non riesco a dire di me. La prima a raccontarsi è stata Marisol, ballerina allieva di Alessandra Celentano. L'allieva dichiara che, inizialmente non aveva preventivato di parlare di questo argomento, per lei molto delicato, ma che ha cambiato idea perché pensa che la sua storia, se raccontata, possa essere d'aiuto a qualcuno.

Amici 23, Marisol confessa i problemi legati all'immagine del suo corpo: "Pensavo sempre che ci fosse qualcosa fuori posto"

A leggere il suo tema è stata la padrona di casa, mentre tutti gli allievi ascoltavano, riuniti nell'area relax:

"Ciao, il mio nome è Marisol: ho vissuto un'infanzia felice, non mi è mai mancato l'amore della mia famiglia, ma ho sempre sentito che c'era qualcosa fuori posto. Nei luoghi affollati, come a scuola, o anche nell'atmosfera famigliare, mi estraniavo, come se non c'entrassi nulla con quel contesto, senza motivo apparente. L'unico posto in cui mi sentivo bene era a danza. Nel 2022, tutto è sfuggito di mano: queste sensazioni prendevano il sopravvento e diventavano ingesibili. Hanno pesato su tutto: la mia alimentazione, il mio peso, la mia immagine, la mia autostima, il sonno, le mie emozioni, impedendomi anche di andare a scuola e a danza. Non misi piede in sala per circa 3 mesi, perché mi sentivo sempre inutile. Avevo a disposizione tutto l'aiuto delle persone intorno a me per star bene, ma ci è voluto molto per stare bene e vedere la Marisol che è oggi. Una persona che sa divertirsi, che è troppo severa con sé stessa, ad aiutarmi è stato vedere mia madre piangere perché non mi riconosceva più. Quando sto male, penso che dovrei essere meno severa con me stessa, che devo pensare a tutto ciò che ho affrontato in quel periodo e a tutti i progressi fatti. Devo ancora imparare ad amarmi ancora un po' di più, ma col tempo arriverà anche quello."

La ballerina ha raccontato poi che questo periodo era durato per gran parte del 2022, portandola a non uscire di casa per interi mesi e la sua decisione di far leggere la lettera è dovuta al fatto che spera che la sua storia possa essere d'aiuto e che magari, anche se altre allieve nella scuola hanno vissuto ciò che ha passato lei, potevano condividerlo. E, infatti, a catena, Sarah, Lucia e Sofia hanno deciso di condividere la loro esperienza. La cantante di Lorella Cuccarini si è riconosciuta molto nel racconto di Marisol e anche Sofia ha svelato di essere quasi arrivata al punto in cui era Marisol e che era stato suo padre ad aiutarla. Lucia anche ha attraversato dei momenti bui e dichiara che nel mondo della danza è una storia già sentita:

"Marisol è solo una delle tante ballerine che hanno attraversato questi momenti, ma sono molto emozionata perché hai dimostrato coraggio di parlare, le tue parole aiuteranno tante persone"

